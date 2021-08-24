غلق وتشميع مطعم مشويات شهير بالشرقية

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بغلق وتشميع مطعم مشويات بمنطقة الغشام بمدينة الزقازيق يعمل بدون ترخيص ويقوم صاحبه بتقديم مأكولات غير مطابقة للاشتراطات الصحية والغذائية.

جاء ذلك بعد ورود معلومات لمحافظ الشرقية تفيد بقيام صاحب مطعم مشويات بمنطقة الغشام بمدينة الزقازيق بتشغيله بدون ترخيص ويقدم مأكولات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتضر بصحة المواطنين، ليقرر المحافظ تشكيل لجنة تضم ممثلين عن مديريات (الصحة – التموين – الطب البيطري -الأمن الصناعي - رئاسة مركز الزقازيق وإدارة البيئة بالديوان العام) للتحقق من صحة المعلومات الواردة وإجراء أعمال التفتيش وفقًا للقانون.

وأوضح محافظ الشرقية أن اللجنة المشكلة تمكنت من ضبط 70 كيلو لحوم مجهولة المصدر وذبح خارج السلخانة وتم إعدام 40 كيلو لحم مفروم و10 كيلو لحم مطهي غير صالحين للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى إعدام 5 كيلو توابل للتغير في خواصها الطبيعية وخلطها بالرمل والفنيك وتم غلق وتشميع المطعم بالشمع الأحمر وتحرير محضري جنحة صحية بأرقام 61، 62 لسنة 2021 بالقرارين رقم 96 و97 لعام 1967 المنفذان لقانون 10 لسنة 1966 لحين الانتهاء من استيفاء الاشتراطات الصحية واستخراج التراخيص اللازمة من الجهات المختلفة والانتهاء من التحقيق.

وفي سياق متصل قامت الحملة بالمرور والتفتيش علي عدد من المحلات التجاريه ومحال الأغذية والمطاعم بمراكز الزقازيق وكفر صقر وأولاد صقر وبلبيس والقنايات وديرب نجم وأسفرت الحملة عن الآتي سحب عدد ٤٨عينه من (محل بقالة بكفرصقر - مصنع مخللات بالقنايات- ثلاجة حفظ أغذية بديرب نجم- مخبز لأولاد صقر- ثلاجة حفظ أغذية ببلبيس- مصنع تعبئة مواد غذائية بالزقازيق).

وتحرير ١٨ محضرًا وإعدام ٢١٤٥ ك مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي فضلًا عن تحرير إنذارين بالغلق.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الاستمرار في تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من ضمان مستوى الخدمة الغذائية المقدمة للمواطنين والالتزام بالاشتراطات واستخراج التراخيص اللازمة، مشددًا على اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.