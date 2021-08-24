بسبب المرض النفسي.. طفل يشنق نفسه في قنا

أقدم طفل على الانتحار، اليوم الثلاثاء، في ظروف غامضة بقرية الخوالد أبوشوشة بمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغًا بالعثور على جثة طفل مشنوقًا داخل منزله بقرية الخوالد أبوشوشة بمركز أبوتشت.

وتبين بعد الفحص مصرع رأفت رمضان صديق، 13 عامًا، يعاني من مرض نفسي، بعدما أقدم على الانتحار شنقًا بحبل غسيل.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.