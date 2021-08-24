الثلاثاء 24 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بسبب المرض النفسي.. طفل يشنق نفسه في قنا

طفل يشنق نفسه
طفل يشنق نفسه

أقدم طفل على الانتحار، اليوم الثلاثاء، في ظروف غامضة بقرية الخوالد أبوشوشة بمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغًا بالعثور على جثة طفل مشنوقًا داخل منزله بقرية الخوالد أبوشوشة بمركز أبوتشت.

وتبين بعد الفحص مصرع رأفت رمضان صديق، 13 عامًا، يعاني من مرض نفسي، بعدما أقدم على الانتحار شنقًا بحبل غسيل.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

رمضان فارس الحماية المدنية سيارات فحص النيابة مصرع

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

الأكثر قراءة

«الوزير جابلي حقي».. طالب «صفر العربي» يشكر طارق شوقي

«الجامعات تستوعب الجميع».. وزير التعليم العالى يزف بشرى لطلاب الثانوية العامة

رابط مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية 2021 والمؤشرات بالدرجات

أشرف زكى يهدد أحمد سعد وسمية الخشاب بالشطب من نقابة الممثلين

«التعليم العالي»: أماكن إضافية لطلاب التقسيم في تنسيق الجامعات الحكومية

اليوم.. بدء توزيع مليون جرعة من لقاح «سينوفاك - فاكسيرا» المصنع محليًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ثروت الخرباوي

سلامٌ للعذراء رغم أنف الإخوان

د.أحمد الخميسى

حنا مينا.. الكفاح والفرح الإنسانى

ماجد حبته

اللاجئون درجات!

مؤمن المحمدي

سادة عقولنا عبيد مشاعرنا

القس. رفعت فكرى

التشجيع والإبداع

حسين دعسة

قمة الملك والرئيس بوتين في موسكو .. الرؤية والآفاق المنظورة

محمود خليل

«الجن» يأكل «أولاد حبيب»

ماجد حبته

محاولة جديدة لاغتيال قيس سعيد!

صور

صور.. استقبال المصريين العائدين من أفغانستان

حفل كارمن سليمان بمحكى القلعة

تشييع جنازة والدة أحمد حسن فى مسقط رأسه بالمنيا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل أعلى حصيلة يومية من إصابات كورونا منذ يناير

مقتل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال خلال مواجهات في الضفة الغربية

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى