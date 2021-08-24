الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 9 آلاف مواطن خالفوا ارتداء الكمامة

حملة كمامات
حملة كمامات

تمكنت الأجهزة الأمنية ، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 9693 شخصا، لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9653 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 40 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما حررت الأجهزة الأمنية 794 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 230 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات 1256 شيشة.

إجراءات الحد من تفشي كورونا

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية. 

ضبط فيروس كورونا الكمامات الواقية الغرامة المقررة قرار الغلق منع تداول الشيشة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

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