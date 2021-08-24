6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في تايوان

سجلت تايوان، اليوم الثلاثاء، 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها حالة عدوى محلية واحدة و5 حالات من الخارج، طبقا لما ذكره مركز القيادة المركزي لمكافحة الأوبئة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.آيه" اليوم، أن حالة العدوى المحلية الوحيدة الجديدة تم تسجيلها في مدينة نيو تايبيه.

وترفع الإصابات الجديدة إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 15 ألفًا و938 حالة، منها 14 ألفا و343 حالة محلية، تم تسجيلها منذ 15 مايو، عندما سجلت البلاد لأول مرة أكثر من 100 حالة إصابة في يوم واحد.

وحتى الآن، سجلت 829 حالة وفاة جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19"، من بينها 817 حالة منذ 15 مايو الماضي.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.