«مصر للطيران» تنقل 8581 راكباً على 74 رحلة اليوم

تعرف علي الوجهات

تسير شركة «مصر للطيران»، اليوم الثلاثاء، 74 رحلة جوية مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة عالمياً.

تنطلق اليوم 57 رحلة دولية إلى: بغداد، تورنتو، دبي، ندجامينا، لاجوس، تونس، دوالا، الدوحه، أثينا، لارناكا، لندن، دوسلدورف،نيويورك، باريس، روما، جنيف، امستردام، إسطنبول، فرانكفورت، موسكو، برلين، أبوظبي، ميونيخ، بودابيست، عمَان، أربيل، ميلانو،البحرين، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس ابابا، الخرطوم، و13 رحلة داخلية إلى: شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و4 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 8581 راكباً.

وتلتزم المطارات المصريةً بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.