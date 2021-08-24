شريف بكر: السينما فى حياة محمود عبد الشكور هى متعته الأساسية

تحدث الناشر شريف بكر، مدير دار العربي للنشر والتوزيع، خلال فعاليات مناقشة كتاب “داود عبد السيد.. سيرة سينمائية”، قائلًا: أنا هنا بصفتي صديق لمحمود عبد الشكور وعاصرت كتبه منذ أن كانت أفكار وتحولت فيما بعد لنصوص، وأصبح نجما له كتب كثيرة".

وعن حسين عثمان قال بكر: أعرفه منذ فترة كبيرة وأعرف أنه يساعد في نشر الثقافة بشكل شخصي، وأشفقت عليه حين علمت بمشروع دار النشر، وأرجوا ألا يندم لخطوته تلك، لكنه في الحقيقة يملك وجهة نظر قوية وبدأ بشكل احترافي وله استراتيجية جميلة يفهم فيها هي شكل الكتبالتي تصدر من الدار وأيضًا يعطي فجوة مهمة في السوق المصري وهي السير الذاتية".

وأضاف بكر خلال فعاليات مناقشة كتاب "داود عبد السيد.. سيرة سينمائية" والتي اسضافتها مكتبة ميكروفون بفيلا إبداع بالدقي: “أما عن السير الذاتية فلم أكن أحبها في الحقيقة، ولي تجربة في مذكرت الوليد ابن طلال، ذلك أن معظم من يكتبون السير في العالم العربي يحرصون على إبراز المكتوب عنه في صورة ملائكية بحتة، أما عن السير الذاتية الأجنبية فهي مرآة للشخص وتبرز كاتبها في صورته الانسانية وعيوبه ومميزاته وليس بتلك الصورة الملائكية”.

وتابع بكر: “معظم القضايا التي رفعت على مسلسلات عن فنانين أو فنانات كانت بسبب أنها تطرقت لبعض العيوب في شخصية الفنان، كأن يلعب أحدهم القمار مثلا، ولا عيني هذا ان الشخصية ليست مبدعة ولكن لها أخطاؤها”.

وتحدث شريف بكر عن محمود عبد الشكور قائلا: "السينما في حياة عبد الشكور هي متعته الأساسية ولديه قصصه الشخصية في هذا المضمار، وفي الفترة الأخيرة وتحت تأثير بإيحاء من إيهاب الملاح كتب محمود عبد الشكور تجارب شخصية أو تجاربه عن مشاهدة الأفلام كما فعل مع محمد خان وإعادة مشاهدة أفلامه وكذلك فعل مع داوود عبد السيد".

يذكر أن الفعالية يشارك فيها الناشر حسين عثمان مدير دار ريشة والناقد والكاتب الصحفي سيد محمود والعديد من الشخصيات، بينما يتناول الكتاب في 300 صفحة مفاتيح هذا العالم وأسئلته، والأفكار المحورية التي يعبر عنها، وملامح مشروع داوود السينمائي كما ظهرت في أفلامه، مع تحليل تفصيلي وشامل لكل أعماله، تسجيلية وروائية، وملف كامل بصور نادرة عن كواليس تصوير هذه الأفلام.

ومحور الرؤية، والكتاب أيضا، في فكرة تحطيم أغلال الإنسان، سواء تلك التي تفرضها عليه ظروفه وبيئته، أو تلك التي يفرضها هو على نفسه، وفي تيمات العجز والقدرة، والمراقبة والتورط، التي تقدم هذه الأفلام تنويعات مدهشة حولها.

داوود عبد السيد (23 نوفمبر 1946)، مخرج مصري، بدأ حياته العملية بالعمل مساعد مخرج في بعض الأفلام، أهمها "الأرض" ليوسف شاهين، "الرجل الذي فقد ظله" لكمال الشيخ، "أوهام الحب" لممدوح شكري، من أفلامه السينمائية "الصعاليك" (1985)، "البحث عن سيد مرزوق" (1991)، "الكيت كات" (1991)، "أرض الأحلام" (1993)، "أرض الخوف" (2000)، "مواطن ومخبر وحرامي" (2001)، "رسائل البحر" (2010)، و"قدرات غير عادية" (2014).

جدير بالذكر أن محمود عبد الشكور، ناقد سينمائى وأدبي، تخرج فى كلية الإعلام قسم الصحافة عام 1987، ونُشرت مقالاته فى عدد كبير من الجرائد والمجلات العربية والمصرية. وله عدة مؤلفات مثل: "كنت صبيًّا فى السبعينيات: سيرة ثقافية واجتماعية" عن دار الكرمة، و"أقنعة السرد: مقالات نقدية عن روايات مصرية وعربية وعالمية"، و"البحث عن فارس: سينما محمد خان"، و"كيف تشاهد فيلمًا سينمائيا؟".