سامى مغاورى: يوم واحد يفصلنى عن نهاية «الحرير المخملى»

يواصل صناع مسلسل “الحرير المخملي” تصوير مشاهد العمل على قدم وساق، سعيًا من المخرج أحمد حسن لإنهاء جميع المشاهد خلال أيام قليلة قبل عرضه.

وقال الفنان سامي مغاوري، لـ“الدستور”، إنه لم يتبق له سوى يوم واحد فقط، لينتهي من جميع مشاهده ضمن أحداث العمل، مشيرًا إلى أن فريق العمل اقترب على الانتهاء منه بشكل كامل، ومن المفترض عرضه عبر القنوات خلال الشهر المقبل، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور، مؤكدًا أنه يتضمن أحداثًا شيقة ومثيرة وتناسب الأسرة المصرية وجميع الفئات العمرية.

وينتمى مسلسل "الحرير المخملي" لنوعية الأعمال ذات الـ60 حلقة، ويتناول قضية العلاقات الأسرية بدءًا من الجد، الذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، ويظهر فيه بشخصية كبير البلد فى عقد التسعينيات، ويمتلك العديد من الأراضى الزراعية وغيرها وصولًا إلى الأبناء فى العصر الحديث، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حتى بداية الألفية الثالثة.

"الحرير المخملي" بطولة داليا مصطفى، مصطفى فهمي، أحمد وفيق، مها أبوعوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامي مغاوري، طارق صبرى، والعمل مأخوذ عن رواية الحرير المخملي لأميمة عزالدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، سيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، وإخراج أحمد حسن.

ويواصل صناع المسلسل تصوير مشاهد العمل بكثافة داخل الديكورات الرئيسية للمسلسل، بعد أن انتهى المخرج أحمد حسن من تصوير كافة المشاهد الخاصة بديكور مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث من المقرر الانتهاء من تصويره بالكامل بعد 10 أيام، ليدخل مرحلة المونتاج والمكساج استعدادًا لعرضه على شاشة قناة النهار وإحدى القنوات الفضائية.

وكان مسلسل “الحرير المخملي” قد انطلق تصوير أول مشاهده في شهر فبراير الماضي، وتوقف تصويره خلال شهر رمضان الماضي بسبب انشغال صناع العمل وأبطاله بتصوير الأعمال الرمضانية الماضية، ويظهر الفنان مصطفى فهمي، بطل العمل، بدور رجل ثري يقطن في الفيوم، ويمتلك العديد من الأراضى الزراعية وغيرها، وصولًا إلى الأبناء فى العصر الحديث، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي في الفترة من بداية الثمانينيات وحتى بداية الألفية الثالثة.