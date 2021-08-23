الإثنين 23 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية: استمرار انخفاض حالات كورونا اليومية والحرجة

كورونا في السعودية
كورونا في السعودية

واصل منحنى الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية الهبوط، إلى جانب انخفاض عدد الحالات الحرجة، بالإضافة إلى وصول حالات التعافي من الوباء إلى 98%.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها، اليوم، عن ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) في المملكة إلى 542354 حالة مؤكدة، بزيادة 360 إصابة عن المسجلة، أمس، والتي بلغت 384 حالة.

وتم تسجيل 741 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 529377 حالة، (98% من إجمالي الإصابات المسجلة).

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 8490 حالة وفاة. 

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 4487 حالة، منها 1127 حالة حرجة، وجاء أعلى الإصابات بين المناطق في الرياض التي سجلت 94 إصابة، تلتها مكة المكرمة 64 إصابة، ثم المنطقة الشرقية 39 إصابة.

وبلغ عدد الفحوصات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية نحو 3ر63 ألف فحص، بينما ارتفع عدد جرعات اللقاح المعطاة إلى 27ر34 مليون جرعة. 

الاصابات فيروس كورونا كورونا الصحة السعودية الرياض

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وائل لطفي

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