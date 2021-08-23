الإثنين 23 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «تعليم مطروح» يتابع إجراءات تلقي العاملين بديوان المديرية لقاح كورونا

جولة وكيل تعليم مطروح
جولة وكيل تعليم مطروح

تابع عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الاثنين، إجراءات تلقي العاملين بديوان عام المديرية مصل اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد قبل بداية العام الدراسي وفق التعليمات الواردة في هذا الشأن. 

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جولة وكيل تعليم مطروح 

جاء ذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة، وفقا للتعليمات الوزارية وطبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وضمن مبادرة "اللقاح أمان" تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية وما ورد بالكتاب الدوري رقم 18 بتاريخ 17 أغسطس الجاري. 

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جولة وكيل تعليم مطروح 

وقدم وكيل تعليم مطروح الشكر إلى قائد الإقليم علي دعمه مبادرة "اللقاح أمان" وتوفير الفرق الطبية المتخصصة التي تساهم بكامل طاقاتها في توفير الرعاية الطبية اللازمة لكافة طوائف الشعب عامة وللمعلمين خاصة، في تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

 أوضح وكيل تعليم مطروح أنه وجه القيادات التعليمية بتشكيل لجنة بديوان المديرية لمتابعة تنفيذ تلقي العاملين بالمديرية والإدارات التسع والمدارس التابعة، وذلك من خلال قاعدة بيانات إلكترونية تضم جميع العاملين المتلقين للجرعتين الأولى والثانية، ومن لم يتلقى أي منهما وتسهيل عملية التسجيل لجميع العاملين وإخطار الجميع بأن آخر موعد لتسجيل طلب تلقي اللقاح هو الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، ولن يسمح للعاملين بدخول مقار العمل مع انطلاق الدراسة إلا بعد تناول اللقاح. 

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جولة وكيل تعليم مطروح 
محافظ مطروح وكيل وزارة التربية والتعليم لقاح لفيروس كورونا تعليم مطروح مطروح

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