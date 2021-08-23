رئيس جامعة القناة: اليوم آخر موعد للتسجيل لاختبارات القدرات التربية الرياضية

قال الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، إن اختبارات القدرات المؤهلة لكلية التربية الرياضية بالجامعة والتى كان من المقرر أن تنتهي الخميس الماضى 20 أغسطس، قرر المجلس الأعلي للجامعات بمد فترة التسجيل لها حتي الساعة الخامسة مساء اليوم الإثنين، هذا وتتم الاختبارات بإشراف عام الدكتور محمد حسن شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

وناشد زكي، الطلاب ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لاختبارات القدرات والمقررة 23 أغسطس الجاري كفرصة أخيرة لجميع الطلاب الراغبين بالتقديم لهذه الاختبارات.

وأشار الدكتور ماجد العزازي عميد الكلية إلى أن 330 طالب وطالبة تقدموا لأداء اختبارات القدرات للالتحاق بالكلية لعام 2021-2022.

وأضاف العزازي أن الاختبارات شملت أربع اختبارات للبنين هي اختبار السرعة، اختبار تحمل قوة، اختبار قدرة الرجلين وأخيرًا اختبارات التحمل ( جرى 800م).

أما عن إختبارات البنات فأشار الدكتور أحمد عزيز وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أنها تشمل خمسة اختبارات هي اختبار السرعة، اختبار المرونة، اختبار تحمل القوة، اختبار قدرة الرجلين، واختبار التحمل ( الجرى 600م).