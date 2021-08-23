حفل نداء شرارة «كامل العدد» على مسرح سيد درويش الخميس المقبل

نفدت تذاكر حفل النجمة الأردنية نداء شرارة، المقرر إقامته على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، برئاسة د. مجدي صابر، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 26 أغسطس.

وأتاحت إدارة الأوبرا خاصية الحجز الإلكتروني، وشهدت التذاكر نسبة إقبال جماهيري كبيرة، ونفدت بعد 3 أيام من طرحها بالكامل، ما أثار غضب عدد كبير من الجمهور الذى لم يلحق بالحجز، وانقسمت التذاكر إلى ثلاث فئات، الأولى بمبلغ 110 جنيهًا، الثانية بقيمة 160 جنيهًا، الثالثة بمبلغ 210 جنيهات.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الثامنة مساءً، وتقدم نداء خلال الحفل مجموعة كبيرة من أعمالها الغنائية منها، أغنية "سهرانة أنا"، و"حبيتك بالتلاتة"، و"بس يقبرني"، و"كلام في كلام"، و"درجات"، و"بعدو عطرك"، بالإضافة إلى باقة مختارة من روائع نجوم طرب زمن الفن الجميل.

ووضعت دار الأوبرا عددًا من الشروط لحضور الجمهور الحفل وهي:

غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات.

الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

غير مسموح بتحريك المقاعد.

ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ارتداء الزي اللائق بالمكان (ممنوع ارتداء الشورت).

ممنوع التصوير.

ومن جهة أخرى تستعد نداء، لإحياء حفلا غنائيا ضخما، مساء غدًا الثلاثاء، برفقة فرقتها الخاصة، على مسرح المحكى، ضمن فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء في دورته التاسعة والعشرون.

وكانت نداء شرارة، طرحت مؤخرًا فيديو كليب جديد بعنوان "إلنا ميعاد" من إنتاج تلفزيون فلسطيني، الأغنية من كلمات عمر ساري، وألحان محمد بشّار، وتوزيع خالد مصطفى، وجاء هذا الإنتاج الفني ليُجسّد بكلماته وألحانه صوراً لحب الأرض والوفاء لها ولعمق القضية الفلسطينية، ووحدة الصف الفلسطيني والعربي خلال العدوان الأخير الذي واجهته كافة الأراضي الفلسطينية، فالميعاد مع حرية فلسطين وعد الحق.