الإثنين 23 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة النجاح 96.33%؜

محافظ الفيوم
محافظ الفيوم

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2021، حيث بلغت نسبة النجاح 96.33%؜، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد.

وقال الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أنه تقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة الدور الثاني، 8463 طالبًا وطالبة، حضر منهم 6832 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 6579 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 96.33%؜.

وأضاف، أنه بلغ عدد الناجحين بالمدارس الرسمية إنتظام 6429 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 96.38%؜، وبلغ عدد الناجحين بالمدارس الرسمية لغات طالبا واحدًا بنسبة نجاح 100%؜، بينما بلغ عدد الناجحين بنظام المنازل 74 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 93.67%؜، وبلغ عدد الناجحين بالمدارس الرياضية طالبين بنسبة نجاح 100%؜، وبلغ عدد الناجحين بمدارس الدمج طالبين بنسبة نجاح 100%؜، مضيفًا أن عدد الطلبة الناجحين المؤجلين 20 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 100%؜، وبلغ عدد الطلبة الناجحين بالنظام التكميلي 64 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 100%؜.

 

محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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