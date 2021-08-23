إطلاق نار بين مسلحين مجهولين وقوات أمريكية وأفغانية وألمانية بمطار كابول

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين، في نبأ عاجل لها بوقوع إطلاق نار بين مسلحين مجهولين وقوات أمريكية وأفغانية وألمانية في مطار كابول بأفغانستان.

وقال الجيش الألماني -وفقًا لـ"سي إن إن" إن الاشتباكات المسلحة وقعت عند البوابة الشمالية لمطار كابول، مشيرا إلى مقتل أحد أفراد الأمن الأفغاني وإصابة ثلاثة آخرين.

وفي وقت سابق.. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم /الاثنين/ أن تركيز الإدارة الأمريكية منصب في الوقت الحالي على عمليات إجلاء رعاياها من أفغانستان في أسرع وقت ممكن .

وقال بلينكن حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية إن خطر الإرهاب بعد رحيل القوات الأمريكية زاد، موضحا أن طبيعة العلاقة مع طالبان لم تحدد في الوقت الحالي.

يشار إلى أنه في غضون عشرة أيّام، تمكّنت طالبان من السيطرة على كامل المناطق الأفغانيّة تقريباً، وسيطرت على القصر الرئاسي في كابل، فيما تستمر الدول الغربية بإجلاء مواطنيها.

وكان قد فر الرئيس أشرف غني من البلاد الأحد الماضي مع دخول المسلحين المدينة، قائلاً إنه آثر تجنب سفك الدماء، في حين تكدس مئات الأفغان بمطار كابل، أملاً في مغادرة البلاد هربا من قبضة الحركة المتشددة.

وكانت الحركة شنت هجوماً واسع النطاق في مايو، مع بدء الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية وخصوصاً الأميركية من البلاد، بعد عقدين على إزاحتها من الحكم من قبل ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة إثر هجمات الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١

وفي ظل تطورات الأحداث وسخونتها في أفغانستان، خاصة بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية، إلا أن مواقع التواصل ضجت بفيديو لعناصر الحركة يلهون ويمارسون التمارين الرياضية داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية في القصر الرئاسي بكابل.

وأفادت وسائل إعلام بأن عناصر الحركة أدوا تلك التمارين بعد دخولهم القصر الرئاسي، أمس الأحد، وفرار الرئيس الأفغاني، أشرف غني، إلى خارج البلاد.