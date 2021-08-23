الإثنين 23 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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منها السلمون والجمبري.. قائمة بالأسماك الآمنة أثناء الحمل

السمك اثناء الحمل
السمك اثناء الحمل

تتميز الأسماك بجمعها بين المذاق الشهي، والفوائد الآمنة للأم أثناء فترة الحمل، حيث تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية والبروتينات والفيتامينات والمعادن،  ومع ذلك  فإن المشكلة تكمن في الأسماك التي تحتوي على مستويات عالية من الزئبق.

لذا هناك أنواع من الأسماك يجب معرفة أنواع الأسماك التي يمكنك تناولها والأنواع التي لا يمكنك تناولها أثناء الحمل بحسب موقع “MomJunction” نستعرض خلال السطور التالية فوائد تناول أنواع الأسماك الآمنة وغير الآمنة.

ماهي فوائد السمك أثناء الحمل؟

 تقلل أحماض أوميجا 3 الدهنية من مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية عن طريق خفض مستويات الدهون الثلاثية ومستويات ضغط الدم، ووجدت الدراسات البحثية أنها تمنع تكوين الجلطات الدموية والتهاب الأوعية الدموية. 

كما تقلل أحماض أوميجا 3 الدهنية DHA من آثار التوتر الذي قد تتعرض لها المرأة أثناء الحمل المتأخر. 

تعتبر الأسماك مصدرًا جيدًا للبروتين الذي يساعد في دعم نمو الجنين.

تعزز الأسماك الدهنية مثل السلمون تعزيز صحة دماغ الطفل.

ينخفض ​​معدل الولادات المبكرة مع تناول الأسماك. 

كم من السمك يمكن أن تأكله المرأة الحامل؟

وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ووكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA)، يمكنك تناول أسبوعيًا حصتين إلى ثلاث حصص من الأسماك مثل السلمون والتونة (المعلبة الخفيفة) وسمك القد وسمك السلور والبلطي التي تحتوي على نسبة منخفضة من الزئبق.

الأسماك الآمنة يمكن استهلاكها أثناء الحمل

سمك السلور (المزارع)، القد، السلطعون، المحار، السلمون، السردين الأسقلوب، الجمبري، البلطي والأسماك التي تحتوي على نسبة منخفضة من الزئبق.

مخاطر تناول نسبة عالية من الزئبق أثناء الحمل

يمكن لجسمك امتصاص ميثيل الزئبق من الأسماك، ونقله إلى الطفل، مما يؤثر على نمو الدماغ والجهاز العصبي.

معظم الأسماك الحمل أوميغا 3 الدهنية البروتينات والفيتامينات والمعادن الأسماك التي تحتوي على مستويات عالية من الزئبق فوائد السمك أثناء الحمل

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