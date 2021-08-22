الأحد 22 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

محمود الشحات عن حضوره عزاء حماة محمد رمضان: «واجب عليّا»

الشيخ محمود الشحات
الشيخ محمود الشحات ومحمد رمضان

قال الشيخ محمود الشحات إن إحياءه لعزاء حماة الفنان محمد رمضان أمر طبيعي للغاية، موضحًا أنه طلب منه الحضور وهو وافق على الفور مثل أي عزاء يحضر به لقراءة القرآن دون أي تحفظات.

وأضاف «الشحات» في تصريحات لـ«الدستور»: «حضوري للعزاء أمر واجب عليّا لأتلو ما تيسر من القرآن الكريم، والدعاء للميت بالمغفرة والرحمة»، لافتًا إلى أن الفنان محمد رمضان شكره للحضور وتلبية رغبة حضوره العزاء على الفور.

ووصل، مساء اليوم، الشيخ محمود الشحات أنور إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد؛ لإحياء العزاء الخاص بحماة الفنان محمد رمضان.

محمد رمضان عزاء حماة محمد رمضان الفنان محمد رمضان الشيخ محمود الشحات محمود الشحات

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حياة ثقافية كريمة

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