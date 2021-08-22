محمود الشحات عن حضوره عزاء حماة محمد رمضان: «واجب عليّا»

قال الشيخ محمود الشحات إن إحياءه لعزاء حماة الفنان محمد رمضان أمر طبيعي للغاية، موضحًا أنه طلب منه الحضور وهو وافق على الفور مثل أي عزاء يحضر به لقراءة القرآن دون أي تحفظات.

وأضاف «الشحات» في تصريحات لـ«الدستور»: «حضوري للعزاء أمر واجب عليّا لأتلو ما تيسر من القرآن الكريم، والدعاء للميت بالمغفرة والرحمة»، لافتًا إلى أن الفنان محمد رمضان شكره للحضور وتلبية رغبة حضوره العزاء على الفور.

ووصل، مساء اليوم، الشيخ محمود الشحات أنور إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد؛ لإحياء العزاء الخاص بحماة الفنان محمد رمضان.