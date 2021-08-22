المنفي يشيد بجهود سفير المملكة المتحدة في تنمية العلاقات الليبية – البريطانية

أشاد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الأحد، بجهود سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا نيكولاس هوبتون، في تنمية العلاقات الليبية – البريطانية خلال فترة عمله في طرابلس، مؤكدًا عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال استقبال المنفي، في العاصمة طرابلس، سفير المملكة المتحدة، نيكولاس هوبتون، بمناسبة انتهاء فترة عمله على رأس البعثة الدبلوماسية البريطانية في ليبيا؛ حيث تمنى له التوفيق في المهام الموكولة له في المستقبل.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي في بيان: "إن السفير البريطاني، نيكولاس هوبتون، أثنى من جانبه على التسهيلات التي قدَّمتها له الجهات الرسمية خلال فترة عمله الدبلوماسي في ليبيا"، مشيدًا بما حققه المجلس الرئاسي على صعيد تحقيق الأمن واستقرار البلاد، وتوحيد المؤسسات، والتمهيد للمصالحة الوطنية والإعداد للانتخابات المقبلة.

وسيغادر السفير نيكولاس هوبتون منصبه نهاية الشهر الجاري وستخلفه السفيرة، كارولاين هرندل، التي ستقود البعثة الدبلوماسية البريطانية اعتبارًا من مطلع سبتمبر المقبل.

والتقى السفير البريطاني خلال الأيام الماضية كلًا من محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، ووزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اللواء خالد مازن، قبل مغادرته ليبيا.

وخلال لقاء وزير الداخلية قبل أربعة أيام، أثنى السفير هوبتون، على الخطة التي وضعتها وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لتأمين الاستحقاقات الانتخابية المقبلة المقررة في 24 ديسمبر 2021، مؤكدا على أهمية التعاون بين الجانبين.

وأبدى السفير استعداد الجانب البريطاني للتعاون مع نظيره الليبي في عدة مجالات، قبل أن يثني على المجهودات التي تقوم بها الوزارة من خلال الخطة التي وضعت لتأمين الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

كما اطلع السفير خلال لقائه برئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود، على الخطوات التي قامت بها المؤسسة من أجل تفادي الآثار السلبية على الأصول والأموال المجمدة في إطار نظام العقوبات المفروضة.