أمير الكويت يستقبل رئيس الوزراء العراقي ويستعرضان العلاقات الثنائية

استقبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بقصر بيان ظهر اليوم الأحد، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد، وذلك بحضور ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء العراقي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والعزم المشترك لتعزيز التعاون في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة وسبل تنمية التجارة البينية بين البلدين في ظل وجود الرغبة لتنمية الشراكة الثنائية ولعب دور فعال في مجال التنمية المستدامة والاستثمار الصناعي والتجاري، كما تم بحث أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.

الكاظمي يصل العراق

ووصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والوفد المرافق إلى دولة الكويت اليوم، في زيارة رسمية تستغرق يومًا واحدًا، وكان في مقدمة مستقبليه على أرض مطار الكويت الدولي، رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وقال الكاظمي، قبيل مغادرته بغداد متوجهًا إلى دولة الكويت، إن التباحث مع القيادة السياسية في الكويت ضروري للغاية لرسم خريطة طريق إقليمية تحدد بوضوح المتغيرات في المنطقة، مؤكدًا أن الكويت تمتلك رؤية حكيمة في السياسات الخارجية مرتكزة على إرث طويل من التجارب والمبادرات الخيرة التي تكللت بالنجاح.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي: «مع الكويت تحديدًا جدول الأعمال هو صفحات مفتوحة من القلب إلى القلب وأن الكويت المستقرة الآمنة المرتاحة اقتصاديًا مصلحة عراقية كما أن العراق المستقر الآمن».

ونقل البيان عن الكاظمي قوله، إن الزيارة ستبحث في العديد من الملفات الاقتصادية والسياسية والطاقة والاستثمار وغيرها من الملفات وتعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين.

من جانبه قال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيانٍ إن «الزيارة تأتي ضمن مساعي الحكومة لتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية مع مختلف الدول ومنها دولة الكويت الشقيقة».

ويعول العراق كثيرًا على دعم دول الجوار في مساعيه لبناء شراكات اقتصادية واستثمارية لتكون وسيلة لحلحلة الأزمات السياسية بين دول المنطقة.