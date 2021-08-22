وزيرة الصحة: تطعيم العاملين بالقطاعين الصحى والحكومى قبل أكتوبر المقبل
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجّه بتطعيم كافة العاملين في القطاعين الصحي والحكومي ضد فيروس كورونا قبل شهر أكتوبر المقبل.
وأوضحت زايد، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بديوان عام وزارة الصحة والسكان، أن هذه التوجيهات تأتى حرصا على صحة المواطنين، وتخوفا من ارتفاع الإصابات بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الإسراع من وتيرة تطعيم المواطنين بالجرعتين الأولى والثانية بلقاح كورونا سيسهم في تقليل أعداد الإصابات والحد من الأعراض الجانبية المصاحبة للإصابة.
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إضافة عقار أكثر فاعلية لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، يسهم في خفض 70% من وصول المصابين للحالات المتأخرة والوفاة، ضمن استحداث بروتوكول علاج فيروس كورونا في نسخته الخامسة.
جاء ذلك خلال فعاليات الـ"ويبينار العلمي" الذي عقدته وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وبرئاسة الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا ومستشار وزيرة الصحة والسكان للتميز الإكلينيكي، وبحضور الدكتور إيهاب كمال، مساعد الوزيرة لشئون التعليم الطبي المهني، وأعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، ومديري مستشفيات الصدر والحميات والعزل ورؤساء أقسام الطوارئ والرعايات بالمستشفيات بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، لتعريف الأطباء بالعقار الجديد وآلية استخدامه ضمن بروتوكول علاج مرضى فيروس كورونا في نسخته الخامسة المحدثة.
وأشار الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى مشاركة جميع الأطباء بمستشفيات الحميات والصدر والعزل بالويبينار العلمي، عبر تقنية "الكول كونفرانس" من خلال مراكز التدريب التابعة للوزارة بمحافظات الجمهورية، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات العلمية لتبادل ونقل الخبرات مع الأطقم الطبية وتدريبهم على أحدث بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى تقديم الشرح النظري الوافي للأطباء والإجابة عن جميع تساؤلاتهم حول بروتوكول العلاج وطرق التعامل مع المرضى خلال فعاليات الويبينار.
من جهته، أوضح الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا ومستشار وزيرة الصحة والسكان للتميز الإكلينيكي، أن العقار يستخدم لعلاج كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأورام، والأطفال المصابين بأحد الأمراض المزمنة شرط أن يتجاوز وزنهم 40 كيلوجراما.
ولفت حسني إلى أن العقار سريع المفعول ويتكون من جرعة واحدة يتلقاها المريض داخل المستشفيات خلال أول 10 أيام من إصابته بفيروس كورونا المستجد، عن طريق محلول على مدار ساعة، مشيراً إلى أن المريض يمكن أن يتلقى لقاح فيروس كورونا بعد 90 يوما (3 أشهر) من تلقيه العقار.
وأكد حسني دعم الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للجنة للتوصل إلى أحدث بروتوكولات العلاج لفيروس كورونا المستجد للحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة، مؤكداً عمل اللجنة الدائم لاستحداث بروتوكولات العلاج والتوصل إلى أفضل العقاقير الطبية وأكثرها فاعلية في علاج المرضى.