وزيرة الصحة: تطعيم العاملين بالقطاعين الصحى والحكومى قبل أكتوبر المقبل

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجّه بتطعيم كافة العاملين في القطاعين الصحي والحكومي ضد فيروس كورونا قبل شهر أكتوبر المقبل.

وأوضحت زايد، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بديوان عام وزارة الصحة والسكان، أن هذه التوجيهات تأتى حرصا على صحة المواطنين، وتخوفا من ارتفاع الإصابات بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الإسراع من وتيرة تطعيم المواطنين بالجرعتين الأولى والثانية بلقاح كورونا سيسهم في تقليل أعداد الإصابات والحد من الأعراض الجانبية المصاحبة للإصابة.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إضافة عقار أكثر فاعلية لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، يسهم في خفض 70% من وصول المصابين للحالات المتأخرة والوفاة، ضمن استحداث بروتوكول علاج فيروس كورونا في نسخته الخامسة.

جاء ذلك خلال فعاليات الـ"ويبينار العلمي" الذي عقدته وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وبرئاسة الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا ومستشار وزيرة الصحة والسكان للتميز الإكلينيكي، وبحضور الدكتور إيهاب كمال، مساعد الوزيرة لشئون التعليم الطبي المهني، وأعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، ومديري مستشفيات الصدر والحميات والعزل ورؤساء أقسام الطوارئ والرعايات بالمستشفيات بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، لتعريف الأطباء بالعقار الجديد وآلية استخدامه ضمن بروتوكول علاج مرضى فيروس كورونا في نسخته الخامسة المحدثة.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى مشاركة جميع الأطباء بمستشفيات الحميات والصدر والعزل بالويبينار العلمي، عبر تقنية "الكول كونفرانس" من خلال مراكز التدريب التابعة للوزارة بمحافظات الجمهورية، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات العلمية لتبادل ونقل الخبرات مع الأطقم الطبية وتدريبهم على أحدث بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى تقديم الشرح النظري الوافي للأطباء والإجابة عن جميع تساؤلاتهم حول بروتوكول العلاج وطرق التعامل مع المرضى خلال فعاليات الويبينار.

من جهته، أوضح الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا ومستشار وزيرة الصحة والسكان للتميز الإكلينيكي، أن العقار يستخدم لعلاج كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأورام، والأطفال المصابين بأحد الأمراض المزمنة شرط أن يتجاوز وزنهم 40 كيلوجراما.

ولفت حسني إلى أن العقار سريع المفعول ويتكون من جرعة واحدة يتلقاها المريض داخل المستشفيات خلال أول 10 أيام من إصابته بفيروس كورونا المستجد، عن طريق محلول على مدار ساعة، مشيراً إلى أن المريض يمكن أن يتلقى لقاح فيروس كورونا بعد 90 يوما (3 أشهر) من تلقيه العقار.

وأكد حسني دعم الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للجنة للتوصل إلى أحدث بروتوكولات العلاج لفيروس كورونا المستجد للحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة، مؤكداً عمل اللجنة الدائم لاستحداث بروتوكولات العلاج والتوصل إلى أفضل العقاقير الطبية وأكثرها فاعلية في علاج المرضى.