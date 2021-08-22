إسرائيل تسجل 5312 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في إسرائيل، اليوم الأحد، تسجيل 5312 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ويرتفع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 988 ألفًا و10 أشخاص، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 6 آلاف و782 حالة.

ارتفاع معدل الإصابة بكورونا في إسرائيل

وأضافت أن 666 مريضًا في حالة خطيرة؛ ما يرفع عدد الحالات الحرجة في إسرائيل إلى 68 ألفًا و609 حالات، حسبما نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

ويعقد كابينيت كورونا في إسرائيل، اجتماعًا، مساء اليوم الأحد، لحسم مسألة موعد افتتاح السنة الدراسية الجديدة.

وأفادت تقارير إسرائيلية، أن هناك خلافات بين الوزراء حول تلك القضية وأيضًا حول مسألة تطعيم التلاميذ داخل المدارس.

وأوصت وزارة الصحة الإسرائيلية بافتتاح السنة الدراسية في موعدها في الصفوف التي تزيد نسبة التطعيم فيها عن سبعين بالمائة.

وأشار عضو الطاقم الاستشاري لوزارة الصحة البروفيسيور ناداف دافيدوفيتش الى أن انخفاضًا ملحوظًا طرأ على معدلات الإصابة الخطيرة في صفوف فئة الستين عامًا فما فوق، الذين تطعم ثلثاهم بالجرعة الثالثة.

ويُشار إلى أن سريان القيود المفروضة على التجمهر في قاعات وحدائق المناسبات يدخل اليوم في إسرائيل حيز التنفيذ.

قوات عسكرية للمساهمة في مكافحة تفشي كورونا

في السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتزم إرسال نحو 200 من قوات الاحتياط لدعم الأطقم الطبية في العشرات من المستشفيات، وذلك في ضوء الارتفاع الحاد في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وقال ممثل للجيش، أمس، إن جنود الاحتياط سيساعدون في المهام اللوجيستية مثل نقل المرضى والمعدات الطبية، وهو ما يرفع عبء المهام الأقل أهمية عن كاهل الأطقم الطبية ويتيح لهم التركيز على رعاية المرضى.

وتتزايد أعداد الإصابات بكورونا في إسرائيل بشكل كبير منذ يونيو، رغم أن أكثر من 58% من السكان، البالغ عددهم 9.4 مليون نسمة قد تم تطعيمهم بالكامل، وبالإضافة إلى ذلك، تلقى أكثر من مليون شخص تتجاوز أعمارهم 50 عامًا جرعة ثالثة معززة.