20 ألف جنيه لكل مصاب بحادث «فريق كرة السرعة» في المنوفية

زار اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأحد، مصابي حادث تصادم أتوبيس فريق كرة السرعة بمركز شباب دسوق التابع لمحافظة كفر الشيخ، والذي وقع فجر اليوم على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بقرية مصطاي التابعة لمركز ومدينة قويسنا.

وقرر المحافظ صرف مبلغ 20 ألف جنيه لكل حالة، مؤكداً تسخير كل إمكانيات المحافظة لخدمة المصابين.

واطمأن المحافظ على الحالة الصحية للمصابين وأكد أنه سيتابع بنفسه حالتهم وشدد على سرعة تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وإجراء الجراحات العاجلة اللازمة للحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي.

وأكد تقديم جميع أوجه الدعم لكل الحالات وتوفير الإمكانيات المطلوبة لهم، مشدداً على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لهم على مدار الساعة.

وأصيب 11 شخصاً في حادث تصادم أتوبيس بكسّارة أسفلت أمام قرية مسطاي بطريق مصر الإسكندرية الزراعي، اتجاه طنطا التابعة لمحافظة المنوفية، وتم نقل المصابين بـ8 سيارات للإسعاف.

تلقّى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من اللواء عبدالله جلال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم لأتوبيس يقل فريق كرة السرعة التابع لمركز شباب دسوق بمحافظة كفر الشيخ ونتج عنه 11 مصاباً وهم: روميساء محمد سويلم، 14 سنة، دسوق، كسر مفتت بالذراع اليمنى، وجرح قطعي بفروة الرأس 20 سم، محمد وائل عتماني، 19 سنة، دسوق، جرح قطعي بالوجه حوالي 3 سم واشتباه كسر بالذراع اليمنى، وإبراهيم محمد طيبة، 30 سنة، دسوق، جرح قطعي بالوجه 3 سم، وحسناء فريد الخولي، 13 سنة، دسوق بتر بالذراع اليمنى، أسيل محمد أبو شلوع، 16 سنة، دسوق، بتر بأصابع اليد اليمنى، ويحيى أشرف سعودي، 17 سنة، دسوق، جرح قطعي بالوجه وسحجات بالذراعين، محمد سامح حمدي علام، 14 سنة، دسوق، ما بعد الارتجاج، ولميس ياسر البصطاوي، 14 سنة، دسوق، بتر بالذراع السمنى، محمد صادق البصطاوي، 22 سنة، خلع بالكتف الأيسر، وياسين صابر أبو طالب، 11 سنة سحجات وكدمات، وحنان خالد الخطيب، 20 سنة، سحجات وكدمات.

وتم نقل المصابين لمستشفى جامعة المنوفية.