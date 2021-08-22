تداول 1.5 مليون طن بميناء الإسكندرية خلال يوليو الماضي

حققت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية إرتفاعًا كبيرًا في كميات البضائع المتداولة خلال شهر يوليو 2021 بزيادة قدرها 4% عن المعدلات المحققة في شهر يوليو من العام السابق.

كما تصدرت البضائع المحواة طليعة البضائع التي شهدت إزديادًا خلال شهر يوليو إذ بلغت نسبة الزيادة عن الشهر المثيل من العام السابق 16% تليها في مقدار الزيادة البضائع العامة بواقع 5%.

كما بلغ حجم البضائع الصادرة من خلال الهيئة العامة لميناء الإسكندرية 1.5 مليون طن خلال شهر يوليو 2021.

وعلى جانب أخر فقد شهدت بدورها حركة الملاحة البحرية للسفن المترددة على ميناء الإسكندرية إزديادًا ملحوظًا خلال شهر يوليو 2021 عن مثيله من عام 2020 وذلك بواقع 5% تقريبًا، وقد بلغت نسبة الزيادة في أعداد العبارات 25% وفي سفن البضائع العامة 22% وفي سفن الصب السائل 19%

تأتي هذه الزيادات الكبيرة في معدلات التداول وحركة الملاحة لشهر يوليو 2021 في ظل تعليمات وتوجيهات الربان طارق شاهين رئيس مجلس الإدارة، بتحقيق الاحترافية في أداء الأعمال من قبل أطقم الإرشاد والقطر بالميناء وكذا إتباع العاملين بالهيئة للسبل التكنولوجيا المتقدمة لسرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة برسو السفن ومغادرتها ورفع المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ والسعي المستمر لتقليل التكدسات بالميناء.

كان قد انتظمت الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، خلال الثمانية والأربعين ساعة الماضية، إذ بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد مينائي الإسكندرية والدخيلة 260 ألف طن تقريبا وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 2313 حاوية مكافئة.

وفي ذات السياق فقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 23 سفينة خلال الأربعة والعشرون ساعة الماضية، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حالياً عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 26 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة؛ هذا وقد تم دخول وخروج 8244 شاحنة عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة.

وقد شدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.