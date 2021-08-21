السبت 21 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

بالأسماء.. ننشر قتلى ومصابي حادث تصادم سير بالسويس

حادث السويس
حادث السويس

تسلمت ثلاجة حفظ الموتى بالسويس، مساء السبت، 3 جثث توفوا جراء تصادم أتوبيس خاص بإحدى الشركات بسيارة ملاكي وتسبب الحادث في انقلاب سيارة نقل بحسب رواية شهود العيان.

واستقبل مستشفى السويس العام، 13 مصابًا مصابين بإصابات مختلفة نتيجة ذات الحادث، بعدما نقلتهم ١٥ سيارة إسعاف من موقع الحادث بمنطقة الأدبية بطريق السويس العين السخنة.

وحصلت “الدستور” على أسماء المتوفين وهم: مجدي جورج سامي، 51 سنة، وهناء منشي فرنسيس 40 سنة، وسند مجدي جورج 15 سنة، جميعهم من مدينة رأس غارب.

ذكر محضر الواقعة أن المصابين هم: مجهولة الهوية ١٧ سنة، أنثي تعاني من نزيف داخلي بالمخ وغيبوبة تامة باسم حمدي السويس، ٣٥ سنة يعاني من جرح قطعي١٠ سم بفروة الراس، عصام إبراهيم، ٥٠ سنة يعاني من مضاغفات ما بعد الارتجاج بالمخ وجروح بالراس، وأشرف محمود محمد ١٨ سنة يعاني من سحجات وكدمات بالجسم كله وأيمن جمال محمد ٢٦ سنة يعاني من سحجات وكدمات بالجسم كله، ومحمد عصام رمضان٢٠ سنة يعاني من جروح قطعيه بالوجه والراس، وجمال شحاته محمد ٥٤ سنة يعاني من كسر بالزراع الأيمن ، ومحمد عبد الرئوف ابو حسن ٣٠ سنة يعاني من سحجات وكدمات بالجسم كله، وهبه محمد صابر ٤٠ سنة يعاني من سحجات وكدمات بالجسم كله، ومحمد محمد جمال، ١٩ سنة، يعاني من اشتباه كسر بالساق اليسري ومحمود عبد الكريم حامد، ٣٢ سنة، يعاني من سحجات وكدمات بالجسم كله ومحمد مصطفى محمد ٣٨ سنة يعاني من سحجات وكدمات بالجسم كله وعبد الخالق حنفى حداد ٦٢ سنة.

السويس حادث تصادم انقلاب اصابة وفاة

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