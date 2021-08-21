الاثنين.. تنظيم حفل موشحات أندلسية بأوبرا الإسكندرية

ينظم مركز ثربانتيس الثقافي الأسباني بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية في الإسكندرية، الحفل الموسيقي "موشحات أندلسية"، للفنانة السكندرية تقى طاهر، الاثنين المقبل في الساعة الثامنة مساء.

ويقام الحفل ضمن فعاليات "أندلسيون في الإسكندرية"، والتي تضمنت العديد من الأنشطة نظمها مركز ثربانتيس في الإسكندرية، حسب بيان للسفارة الإسبانية لدى القاهرة تلقت “الدستور” نسخة منه.

وتعد "تقى طاهر" مُطربة وملحنة ولدت في نوفمبر عام ١٩٩٤ في الإسكندرية، وتأثرت بأصول عائلتها من أسوان وبدأ شغفها بالغناء منذ الطفولة من خلال حصص الموسيقي بالمدرسة، وغَنَت لأول مرة بالإذاعة المدرسية في السابعة من عمرها.

و درست تقى طاهر في كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية والتحقت بكورال منتخب جامعة الإسكندرية ومن بعده الأوركسترا الوطني.