السبت 21 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

أمل رزق: سعيدة بالعمل في مسرحية «زقاق المدق».. وقمنا بعمل بروفات مكثفة

امل رزق
امل رزق

قالت الفنانة أمل رزق إنها سعيدة بالعمل في مسرحية «زقاق المدق» المقرر عرضها خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأكدت أمل رزق في فيديو لـ«الدستور» أنها وفريق عمل العرض المسرحي قاموا بعمل بروفات مكثفة منذ أكثر من أربعة شهور، مشيرة إلى أن المخرج عادل عبده قام بدور صعب ونجح في خروج أفضل ما لدى كل المشاركين في المسرحية مما أضاف لها بهجة وشكل جديد.

وأضافت أن الكاتب محمد الصواف استطاع دمج الرؤية القديمة في رواية الأديب نجيب محفوظ برؤيته الجديدة التي تواكب العصر، متمنية أن ينال العرض المسرحي إعجاب الجمهور.

 

 

مسرحية «زقاق المدق» مأخوذة عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، وهى من بطولة: دنيا عبدالعزيز، محسن محيى الدين، نهال عنبر، كريم الحسينى، ضياء عبدالخالق، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبدالرحمن، مروة نصير، مراد فكرى، عصام مصطفى، أحمد شومان، عبدالرحمن عزت، إبراهيم غنام، هانى عبدالهادى، صابر رامى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.

زقاق المدق رواية من أهم روايات نجيب محفوظ، نشرت عام 1947، وتتخذ الرواية اسمها من أحد الأزقّة المتفرّعة من حارة الصنادقية بمنطقة الحسين بحي الأزهر الشريف بالقاهرة، وتدور أحداث الرواية في هذا الزقاق الصغير في أربعينيات القرن الماضى، وحولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائي حمل نفس اسم الرواية، قامت ببطولته الفنانة  شادية.

تدور أحداث القصة في فترة الأربعينيات والحرب العالمية الثانية وتأثيرها على المصريين، وتعتبر بطلَة قصة زقاقُ المدق هي حميدة التي انتهت حكايتها بين أحضان الضباط الإنجليز، وقد أنهت بمسلكها هذا حكاية خطيبها الذي مات مقتولا بيد الضباط الإنجليز.

 

وكانت الفنانة أمل رزق أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، خلال شهر إبريل الماضي، عبر حسابها بموقع فيسبوك قائلة: "يارب قويني واشفيني"، ولجأت لإجراء مسحة لمعرفة تفاصيل حالتها بعد علمها بإيجابية المسحة التي أجرتها، إلا أن حالتها الصحية استقرت وخضعت للعلاج وفقا للبروتوكول المتبع.

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