السبت 21 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسيون يحتجون ضد قيود كورونا واشتباكات في مونبلييه الجنوبية

احتجاجات في فرنسا
احتجاجات في فرنسا

خرج آلاف المتظاهرين إلى العديد من شوارع المدن الفرنسية، اليوم السبت، احتجاجا على القيود  المفروضة بسبب وباء فيروس كورونا، وتحولت المظاهرات بمدينة مونبلييه الجنوبية إلى اشتباكات.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن الاشتباكات في مونبلييه وقعت بين المحتجين اليمينيين واليساريين المتطرفين، ما أسفر عن سقوط عدد من المصابين.

وحسب معطيات السلطات المحلية، التي نقلتها قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية، فإن عدد المتظاهرين في مونبلييه بلغ 9.5 ألف شخص.

وخرج آلاف المتظاهرين أيضا إلى شوارع باريس ومارسيليا وتولون وليل وغيرها من المدن.

وعززت السلطات الإجراءات بوسط العاصمة باريس من خلال نشر وحدات إضافية من الشرطة.

ويحتج المتظاهرون ضد القيود التي فرضتها السلطات الفرنسية لمنع انتشار فيروس كورونا، وخاصة ضد اعتمادها التصاريح الخاصة لزيارة بعد الأماكن العامة، التي يحصل عليها المطعمون ضد فيروس كورونا فقط.

فرنسا تظاهرات قيود مفروضة وباء كورونا مدينة مونبلييه اشتباكات اليمنيين واليساريين

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