المراوغة العقلية.. تقنية جديدة للتغلب على الأرق

يصبح الاستغراق في النوم أمرًا صعبًا في العصر الحديث، وتُظهر بعض الدراسات أن ما يقرب من نصف السكان يواجهون صعوبة في النوم مرة واحدة على الأقل شهريًا، و36% منهم غير قادرين على النوم مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

وإذا كنت تشعر بالأرق وتواجه صعوبات في النوم بمجرد وضع رأسك على الوسادة فقد حدد موقع “vogue” تقنية جديدة تسمى المراوغة الإدراكية.

ما الذي يمنعك من النوم؟

التفكير في أمور الحياة تشكل مثابة تحفيز للناس، لعدم النوم لذلك نجد أنفسنا في حالة تأهب دائم وقد يكون من الصعب الخروج من هذه الحالة لإيقاف عقلنا بشكل مؤقت أثناء الليل لتتمكن من النوم، وقد اخترع العلماء تقنية جديدة وهي تقنية المزج المعرفي والتي لها تأثير يتمثل في صرف الانتباه من خلال التركيز على تمثيل تسلسل الأشياء، بحيث لا يستطيع الدماغ فهم هذا التسلسل، وينتج عنه أن يقل القلق.

ويسمى هذا الأسلوب علميًا بـ"المراوغة العقلية" وهو أسلوب يساعد الدماغ على تحقيق حالة من الهدوء والرفاهية، وفقًا إلي الباحثون المتخصصون في مجال النوم.

كيفية القيام بتشتيت الدماغ

هذه الأفكار العشوائية التي لا معنى لها تخدع من يحاول النوم للاعتقاد بأن الوقت قد حان للنوم، وتصرف هذه الأفكار الدماغ عن هموم اللحظة، لقد تم تدريب الدماغ دائمًا على الاستجابة للأخطار المحتملة، وعندما يدرك الفرد أنه من الآمن النوم فيرتاح الجسم وأنت تغفو، عندما تفكر في الأحداث المجهدة التي حدثت خلال اليوم أو تتذكر نسيان الاتصال بوالديك، جرب هذه التقنية الرائعة.

كيف تعمل هذه التقنية إذن؟ فيما يلي خطوات التمرين:

-اختر حرفًا عشوائيًا.

-تخيل كلمة تبدأ بهذا الحرف، وتأكد من أنها محايدة وتتكون من خمسة أحرف على الأقل، ثم اكتبها ببطء في ذهنك.

-لكل حرف في الكلمة، فكر في كلمات جديدة تبدأ بهذا الحرف. على سبيل المثال كلمة منزل قم بإيجاد كلمة أخرى تبدأ بكل حرف بها، وتخيل كل كلمة ببطء بدلًا من تصورها بسرعة.

-بمجرد أن تتخيل كل كلمة من الكلمات في الحرف، انتقل إلى الحرف التالي في كلمة إلي الكلمة الجديدة وافعل نفس الأمر.

وهناك طريقة أخرى لتشتيت دماغك قبل النوم وهي القيام بتصفح الرسائل حتى تنام، لن يستغرق الأمر أكثر من 15 دقيقة.