«الدفاع الأمريكية»: علم الولايات المتحدة مازال فوق سفارتها في كابول

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم السبت، أن علم الولايات المتحدة ما زال أعلى سفارتها في كابول مشيرة إلى مهمة واشنطن الدبلوماسية مستمرة في أفغانستان.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم بشأن أفغانستان، إن القوات الأمريكية أجلت 2500 مواطن أمريكي من مطار العاصمة الأفغانية كابول، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى لإخراج أكبر عدد ممكن من الأشخاص من مطار كابول بأسرع وقت.

وأضاف: "نعمل على التدقيق في هويات الأفغان قبل دخولهم إلى الولايات المتحدة، و الوضع في مطار العاصمة الأفغانية كابول يتغير يوميا".

وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية إلى أنهم ملتزمون بإكمال عمليات الإجلاء لرعاياهم والأفغان المعاونين والمعرضين للخطر.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنهم لا يستبعدون إمكانية خروج قوات أمريكية خارج مطار كابول لنقل أشخاص عالقين.

السفارة الأمريكية تحذر رعاياها من مطار كابول

وكانت السفارة الأمريكية لدى أفغانستان، أوصت في وقت سابق اليوم المواطنين الأمريكيين بتجنب المطار بالعاصمة الأفغانية كابول، محذرة من وجود "تهديدات أمنية محتملة".

وذكرت السفارة، في تحذير أمني: "بسبب التهديدات الأمنية المحتملة خارج بوابات مطار كابول؛ ننصح المواطنين الأمريكيين بتجنب الانتقال إلى المطار، وتجنب بواباته خلال هذا الوقت ما لم تتلقوا تعليمات فردية من ممثل للحكومة الأمريكية لفعل ذلك".

وأكدت السفارة- حسبما نقلت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية- أن سلطات الولايات المتحدة ستتواصل مع جميع الأمريكيين المسجلين في أفغانستان للإفادة بمزيد من التعليمات، وآخر تطورات الوضع.

وكان مطار حامد كرزاي الدولي في كابول مسرحا للفوضى منذ سيطرة حركة طالبان على كابول قبل 6 أيام، حيث نزل الآلاف من الأفغان والرعايا الأجانب إلى المنطقة، في محاولة يائسة للفرار من كابول.

وتسيطر طالبان على المنطقة المحيطة التي تؤدي إلى المطار؛ مما يمنع الكثيرين من الوصول إلى نقاط الإجلاء.

جو بايدن يتعهد بإجلاء الأمريكيين

وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن- في خطاب ألقاه أمس بإجلاء جميع الأمريكيين والمدنيين الأفغان الذين ساعدوا الولايات المتحدة خلال الصراع المستمر منذ 20 عامًا، واعترف بوضع لا يمكن التنبؤ به، ومخاطر معينة قد تحدث في خضم عمليات الإجلاء.