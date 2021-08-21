السبت 21 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تواصل عمليات الإنشاء والتشييد بمطار البردويل الدولى

مطار البردويل الدولي
مطار البردويل الدولي

كشفت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن تواصل عمليات الإنشاء والتشييد بمطار البردويل الدولي في البحر الأحمر، حيث من المقرر افتتاحه رسميًا خلال الأشهر المقبلة.

وأوضحت المصادر أن مسئولي وزارة الطيران المدني يتابعون باهتمام بالغ العمليات الإنشائية في مطار البردويل الدولي، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

وأشارت إلى أن الشركة المصرية للمطارات قاربت على الانتهاء من بعض العمليات الإنشائية بمطار برنس الدولي، تمهيدًا للتشغيل الرسمي للمطار مع نهاية العام الجاري.

الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية الشركة المصرية للمطارات مطار البردويل المطارات السياحية المصرية اخبار وزارة الطيران المدني

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

توقعات الأرصاد ودرجات الحرارة خلال أسبوع

الرئيس السيسي يوجه بتطوير واستغلال القرية البحثية بتوشكى

88 % علمى و65% أدبى.. انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات

رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021.. تفاصيل موعد التسجيل

«إعادة تابلت الثانوية إلى المدرسة؟».. طارق شوقي يحسم الجدل

وزارة الصحة المصرية.. موقع التقديم على لقاح كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

قال حقوق الإنسان قال

محمد عبدالعزيز

عشوائية المشهد وغوغائية الشارع

د.كريمة الحفناوى

يا شادى الألحان أسمعنا

صفاء النجار

فيلم «old».. الإنسان فى مواجهة الزمن المتسارع

ماجد حبته

عودة السفينة الجانحة

صفوت البياضي

أمنية للشرق الأوسط ليست مستحيلة

جلال حمام

هل تصبح إثيوبيا بلقانًا جديدة؟

مؤمن المحمدي

الداعية

صور

تامر حسني يشعل أجواء الصيف في حفله بالساحل الشمالي

مكاتب التنسيق تستقبل طلاب المرحلة الأولى

حفل محمد رمضان فى الساحل الشمالى

محطة تل أبيب

المزيد

مدير الأقصى يدعو الدول العربية والإسلامية لتحمل مسئولياتها تجاه المسجد

فلسطين تطالب إسرائيل بعدم تغيير الأوضاع فى القدس

تضامنًا مع فلسطين.. مظاهرة لمنع سفينة إسرائيلية من تفريغ حمولتها بولاية فلوريدا