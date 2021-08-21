تواصل عمليات الإنشاء والتشييد بمطار البردويل الدولى

كشفت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن تواصل عمليات الإنشاء والتشييد بمطار البردويل الدولي في البحر الأحمر، حيث من المقرر افتتاحه رسميًا خلال الأشهر المقبلة.

وأوضحت المصادر أن مسئولي وزارة الطيران المدني يتابعون باهتمام بالغ العمليات الإنشائية في مطار البردويل الدولي، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

وأشارت إلى أن الشركة المصرية للمطارات قاربت على الانتهاء من بعض العمليات الإنشائية بمطار برنس الدولي، تمهيدًا للتشغيل الرسمي للمطار مع نهاية العام الجاري.