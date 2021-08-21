«الصحة السعودية»: اللقاحات المعتمدة فى المملكة فعّالة وآمنة

وننصح بأخذ جرعتين ..

أكدت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، أن اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية ضد فيروس كورونا المستجد فعّالة وآمنة، داعية إلى ضرورة أخذ جرعتين من اللقاح للوقاية من مضاعفات متحور دلتا.

إصابات كورونا بالسعودية

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، عن تسجيل 409 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 541 ألفًا و610 حالات منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة، في بيانٍ لها، أنه تم تسجيل 710 حالات شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 527 ألفًا و899 حالة.

وسجَّلت السعودية 11 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات بالمملكة 8.469 حالة منذ بداية الجائحة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة بالمملكة 5.242 حالة، من بينها 1.162 حالة حرجة.

وبلغ إجمالي عدد الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا المستجد داخل المملكة العربية السعودية 33.481.710 جرعة حتى الآن.

وحثت وزارة الصحة السعودية على المبادرة بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا، حفاظًا على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يأتي ذلك فيما قالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.