«التضامن» تستأنف صرف الدعم النقدى «تكافل وكرامة».. غدًا

تستأنف وزارة التضامن الاجتماعي، غدًا الأحد، صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة، لمن تخلف عن الصرف منذ بداية الشهر.

وشكلت الوزارة غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزامًا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه يتم التوسع في برنامجى الدعم النقدي تكافل وكرامة للوصول إلى الأسر المستحقة، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت برنامجى الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» بهدف تحسين مؤشرات تنمية الأسرة من خلال مشروطية الرعاية الصحية للطفل والصحة الإنجابية للأم والالتحاق بالتعليم وتغذية الأطفال.

استمرار الدعم

-استمرار الأولاد فى التعليم شرط أساسي لدعم تكافل.

-ضرورة انتظام الأولاد والبنات فى المدرسة كل يوم بدون غياب 80% حضورًا على الأقل حتى يستمر الدعم.

-الأبناء المتعلمون يمكن أن يجدوا مستقبلًا فرص عمل أسهل من غير المتعلمين.

-الأولاد المتعلمون لهم شخصية وكرامة وسط العائلة والمجتمع.

-جميع الوظائف والمهن تتطلب على الأقل شهادة محو الأمية.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم تخصيص رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة 2021 من خلال

https://tk.moss.gov.eg/

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الإلكتروني، عن الأوراق المطلوبة للحصول على الدعم النقدي تكافل وكرامة منها:-

-ألا يكون الزوج/ الزوجة أو المسن يعمل بالحكومة أو له أجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

-أن تكون الأسرة المتقدمة لديها أطفال حديثو الولادة وحتى سن 18 سنة.

-تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات الرقم القومي سارية، شهادات الميلاد، وثائق الزواج، أو الطلاق، أو الوفاة أو الهجر، وشهادة قومسيون طبي تبين درجة إعاقة تبدأمن 50% أو غيرها من الوثائق المطلوبة.