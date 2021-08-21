السبت 21 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات مفاجئة لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية

حملات مفاجئة لمياه
حملات مفاجئة لمياه الشرب

أوضح المهندس عبد الشافي عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه إيمانًا بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقًا لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية، تم تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركز ومدينة أبو كبير للمرور والتفتيش على المشتركين بمنطقة صالح لتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هروبًا من إتباع الإجراءات القانونية، أو سرقة المياه، أو الإستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات.

أسفرت الحملات عن  تحرير 20 محضر تعدي على شبكة الصرف الصحي تحرير 5 محاضر مخالفة لشروط التعاقد، و حصر المتأخرات على عدد من المشتركين والتي بلغت 30000م3 إستهلاك فعلي.

وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تعمل على تقديم كافة سبل الدعم والإمكانيات اللازمة لبدء تنفيذ مشروع التحول الرقمي داخل المحافظة لكونه أحد أهم محاور الارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم وتقديم أفضل الخدمات لهم وخاصة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تقديم كوب مياه نظيف ومشروعات صرف صحي آمنة وسليمة حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين

وكان المهندس عبد الشافي عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، قد أكد أنه تم تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركز ومدينة أبو كبير للمرور والتفتيش على المشتركين بعدد من القرى لتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هروبًا من إتباع الإجراءات القانونية.

تحصيل موارد الدولة الصرف الصحي الشرقية التجارى

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وائل لطفي

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