السبت 21 أغسطس 2021
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سياسي

عضو بـ«اتصالات الشيوخ»: مبادرة حياة كريمة تعزز جهود الرقمنة فى مصر

النائب حسانين توفيق
النائب حسانين توفيق

قال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، إن جهود الدولة نحو التحول الرقمي لا تقف عند حدود المدن أو عواصم المحافظات، ولكن تمتد لتصل كل قرى وأرياف مصر.

وأضاف النائب، في تصريحات صحفية له اليوم، أن مبادرة حياة كريمة والتي تشمل كل محافظات الجمهورية وضعت نصب عينيها ملف التحول الرقمي من خلال تبني "رقمنة ريف مصر"، مؤكدًا أن رصد 5.8 مليار جنيه لتنفيذ مشروع الألياف الضوئية خلال 18 شهرًا فقط يمثل طفرة كبيرة في تطوير خدمات الإنترنت وشبكات الاتصالات.

وأوضح عضو لجنة الاتصالات بمجلس الشيوخ، أن الاعتماد على توصيل شبكات الألياف الضوئية للاعتماد عليها في مستقبل إنجاز كبير يحسب للحكومة المصرية وسعيها نحو شمول التحول الرقمي لكل مكان في الدولة.

ولفت حسانين توفيق، إلى أن الاهتمام بملف الاتصالات واستخدام التكنولوجيا الحديثة يساهم في تحسين الخدمات المقدمة على النحو الأفضل، مؤكدًا أن تحسن الخدمات يزيد من ثقة المواطنين في خطة التحول الرقمي.

ودعا عضو مجلس الشيوخ، جموع المواطنين للاستفادة القصوى من كافة الخدمات المقدمة إلكترونيًا، لا سيما أن هناك تطورًا ملحوظًا في جميع الخدمات.

النائب حسانين توفيق لجنة التعليم والإتصالات بمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ التحول الرقمي مبادرة حياة كريمة رقمنة ريف مصر

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