وزير خارجية إندونيسيا: نجحنا فى إجلاء رعايانا من أفغانستان

أكد وزير الخارجية الإندونيسي ريتنو مارسودي أن بلاده نجحت في إجلاء رعاياها من أفغانستان.

وأوضح وزير الخارجية الإندونيسي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (أنتارا) الإندونيسية، اليوم السبت، أنه تم إجلاء 26 إندونيسيًا من أفغانستان بينهم موظفون بالسفارة الإندونيسية في (كابول) كما تم إجلاء 5 فلبينيين بناءً على طلب حكومتهم.

وأشار مارسودي إلى أنها ليست المرة الأولى التي تساعد فيها إندونيسيا في نقل أجانب ضمن عمليات إجلاء رعاياها.

من جهته، قال قائد الجيش الإندونيسي هادي تجاهجانتو إن إجلاء المواطنين الإندونيسيين من (كابول) إلى (جاكرتا) لم يكن سهلًا؛ بسبب المشاكل الميدانية العديدة.

يشار إلى أنه وصلت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإندونيسية تقل مواطنين إندونيسيين من أفغانستان، اليوم السبت، إلى مطار حليم بردانا كوسوما في العاصمة (جاكرتا).

يشار إلى أنه في غضون عشرة أيّام، تمكّنت طالبان من السيطرة على كامل المناطق الأفغانيّة تقريباً، وسيطرت على القصر الرئاسي في كابل، فيما تستمر الدول الغربية بإجلاء مواطنيها.

وكان قد فر الرئيس أشرف غني من البلاد الأحد الماضي مع دخول المسلحين المدينة، قائلاً إنه آثر تجنب سفك الدماء، في حين تكدس مئات الأفغان بمطار كابل، أملاً في مغادرة البلاد هربا من قبضة الحركة المتشددة.

وكانت الحركة شنت هجوماً واسع النطاق في مايو، مع بدء الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية وخصوصاً الأميركية من البلاد، بعد عقدين على إزاحتها من الحكم من قبل ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة إثر هجمات الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١

وفي ظل تطورات الأحداث وسخونتها في أفغانستان، خاصة بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية، إلا أن مواقع التواصل ضجت بفيديو لعناصر الحركة يلهون ويمارسون التمارين الرياضية داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية في القصر الرئاسي بكابل.

وأفادت وسائل إعلام بأن عناصر الحركة أدوا تلك التمارين بعد دخولهم القصر الرئاسي، أمس الأحد، وفرار الرئيس الأفغاني، أشرف غني، إلى خارج البلاد.