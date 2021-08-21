السبت 21 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير خارجية إندونيسيا: نجحنا فى إجلاء رعايانا من أفغانستان

أفغانستان
أفغانستان

أكد وزير الخارجية الإندونيسي ريتنو مارسودي أن بلاده نجحت في إجلاء رعاياها من أفغانستان. 

وأوضح وزير الخارجية الإندونيسي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (أنتارا) الإندونيسية، اليوم السبت، أنه تم إجلاء 26 إندونيسيًا من أفغانستان بينهم موظفون بالسفارة الإندونيسية في (كابول) كما تم إجلاء 5 فلبينيين بناءً على طلب حكومتهم.

وأشار مارسودي إلى أنها ليست المرة الأولى التي تساعد فيها إندونيسيا في نقل أجانب ضمن عمليات إجلاء رعاياها.

من جهته، قال قائد الجيش الإندونيسي هادي تجاهجانتو إن إجلاء المواطنين الإندونيسيين من (كابول) إلى (جاكرتا) لم يكن سهلًا؛ بسبب المشاكل الميدانية العديدة.

يشار إلى أنه وصلت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإندونيسية تقل مواطنين إندونيسيين من أفغانستان، اليوم السبت، إلى مطار حليم بردانا كوسوما في العاصمة (جاكرتا).

يشار إلى أنه في غضون عشرة أيّام، تمكّنت طالبان من السيطرة على كامل المناطق الأفغانيّة تقريباً، وسيطرت على القصر الرئاسي في كابل، فيما تستمر الدول الغربية بإجلاء مواطنيها.

وكان قد فر الرئيس أشرف غني من البلاد الأحد الماضي مع دخول المسلحين المدينة، قائلاً إنه آثر تجنب سفك الدماء، في حين تكدس مئات الأفغان بمطار كابل، أملاً في مغادرة البلاد هربا من قبضة الحركة المتشددة.
وكانت الحركة شنت هجوماً واسع النطاق في مايو، مع بدء الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية وخصوصاً الأميركية من البلاد، بعد عقدين على إزاحتها من الحكم من قبل ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة إثر هجمات الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١

وفي ظل تطورات الأحداث وسخونتها في أفغانستان، خاصة بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية، إلا أن مواقع التواصل ضجت بفيديو لعناصر الحركة يلهون ويمارسون التمارين الرياضية داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية في القصر الرئاسي بكابل.

وأفادت وسائل إعلام بأن عناصر الحركة أدوا تلك التمارين بعد دخولهم القصر الرئاسي، أمس الأحد، وفرار الرئيس الأفغاني، أشرف غني، إلى خارج البلاد.

الخارجية الأندونيسية أفغانستان إندونيسيا كابول

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

88 % علمى و65% أدبى.. انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات

وزير التعليم: العام الدراسى الجديد «نظامى» كما كان قبل كورونا

مفاجأة.. كارتيرون يعلن الاستغناء عن جنش

«إعادة تابلت الثانوية إلى المدرسة؟».. طارق شوقي يحسم الجدل

رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021.. تفاصيل موعد التسجيل

الحواوشي والكفته من حيوانات نافقة.. التفاصيل الكاملة لضبط كبابجي بحوزته 5 طن لحوم فاسدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فيلم «old».. الإنسان فى مواجهة الزمن المتسارع

ماجد حبته

عودة السفينة الجانحة

صفوت البياضي

أمنية للشرق الأوسط ليست مستحيلة

جلال حمام

هل تصبح إثيوبيا بلقانًا جديدة؟

مؤمن المحمدي

الداعية

طارق وائل

كيف تجد طريقك الصحيح فى الحياة؟

د. محمد عفيفي

يوميات مصرى فى زمن «كورونا»

ماجد حبته

دعوة ودعاية

صور

حفل محمد رمضان فى الساحل الشمالى

حفل الفنان محمد الحلو ضمن مهرجان القلعة

حفل الفنانة نادية مصطفى فى القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تكشف تفاصيل إسقاط صواريخ إسرائيلية فى سوريا

ميركل تجرى زيارة إلى إسرائيل.. الأسبوع المقبل

«كنائس فلسطين» تدعو كنائس العالم لإدانة انتهاكات الاحتلال للأقصى