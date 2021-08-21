رئيس البرازيل يطالب بعزل قاض يقود تحقيقا معه

طالب الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، مجلس الشيوخ الفدرالي بعزل القاضي في المحكمة الفدرالية العليا، أليشاندري دي موراييس، الذي يقود تحقيقا بحقه.

ووجه بولسونارو إلى مجلس الشيوخ الفدرالي، وهو الغرفة العليا للبرلمان، دعوة لمنع دي موراييس من تولي أي مناصب حكومية خلال 8 سنوات، متهما إياه بتجاوز صلاحياته الدستورية.

وقال رئيس مجلس الشيوخ، رودريغو باتشيكو، إنه سينظر في هذا الطلب لكنه لا يرى أسسا لإقالة القاضي من منصبه.

ويقود دي موراييس 2 من 4 تحقيقات تجريها المحكمة الفدرالية العليا بحق الرئيس البرازيلي، وهما يخصان قضية نشر "أخبار كاذبة" حول "ضعف" نظام التصويت الإلكتروني أمام الاحتيال ومسألة انتقادات بولسونارو إلى المحكمة الانتخابية العليا.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيلها نحو 34 ألف إصابة و870 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 33887، مقابل 41714 الأربعاء و36315 الخميس، ليبلغ العدد الإجمالي مستوى نحو 20.528 مليون حالة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 870 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 1064 الأربعاء و979 الخميس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 573511 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه منذ أسابيع ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.