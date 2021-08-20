ليست الأولى.. أزمات مدحت شلبي مع جماهير الأهلي والزمالك

أعلنت شبكة قنوات «أون تايم سبورتس» إيقاف الإعلامي مدحت شلبي عن الظهور عبر شاشتها، بعد ما بدر منه تجاه الأهلي وجماهيره.

وقالت القناة في بيان رسمي: «انطلاقا من السعي الدائم لتقديم إعلام رياضي هادف، ومحتوى يتماشي مع ميثاق الشرف الإعلامي وترسيخا لمبدأ احترام كافة أطياف جماهير كرة القدم المصرية، قررت إدارة قنوات أون تايم سبورتس وقف ظهور الإعلامي مدحت شلبي ويقدم برنامج مساء أون تايم سبورتس على قناة أون تايم سبورتس 2 حتى نهاية الموسم».

وعرضت شبكة قنوات أون تايم سبورتس فيديو لمدحت شلبي، تحدث فيه عن نغمة تفويت المباريات بالدوري المصري، تحديدًا خلال الإسماعيلي والزمالك بالجولة الثلاثين للمسابقة.

وتعرض مدحت شلبي لهجوم حاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مشجعي النادي الأهلي، مما اضطر القناة لحذف الفيديو من حسابها عبر يوتيوب.

وأزمة مدحت شلبي مع جماهير النادي الاهلي ليست الأولى، فكثيرا ما طالبت الجماهير بإغلاق برنامج مساء الانوار لمدحت شلبي بعد قيامه بالكثير من الأخطاء، منها انه استضاف ذات مرة محمد الشرقاوي الذي تبادل الشتائم مع رئيس نادي الزمالك وتبع هذا أزمة كبيرة، وأيضًا طالت جماهير الأهلي بوقف برنامج «مساء الأنوار» ذات مرة بعد انحيازه للمهندس محمود طاهر على حساب محمود الخطيب في الانتخابات التي جمعت الاثنين على رئاسة النادي، وفي عام 2014 كانت هناك أزمة طاحنة حين قام مدت شلبي بالهجوم على مجلس إدارة حسن حمدي بسبب النزاع مع اتحاد الكرة في حقوق بث المباريات.

وهناك أزمة أثارت العديد من ردود الأفعال بعد وصف خادش للحياء حين ذكر أن الشبكة لم تعد عذراء وهاجت يومها جماهير الزمالك ورد بعض المغردين على تويتر «احترم سنك بقى»، والكثير من الأزمات في حياة المعلق الكبير، ولم تقتصر فقط على الأهلي وإنما طالت الزمالك وغيره من الأندية أثناء تعليقه على المباريات.