بعد تصدره التريند.. جمهور الأهلي لـ«كهربا»: «بنحبك يا كهروب»

تصدر اسم لاعب النادي الأهلي "كهربا" محركات البحث جوجل عقب المشاداة التي وقعت بينه وبين سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة للقلعة الحمراء، خاصة قبل لقاء المصري البورسعيدي الذي ينطلق اليوم الجمعة عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مع هذا الخبر الذي تم تداوله عبر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، وكتب عيد نجم، من جمهور النادي الأهلي عبر "فيسبوك" قائلًا: "مافيش أى حاجه حصلت يا شباب بس دا حوار"، وفي السياق ذاته، علّق محمد بيسو، من روّاد السوشيال ميديا قائلًا: "مفيش الكدب ده، الأهلي دا بيت الكل".

وتجاهل عبده جلال، من جمهور النادي الأهلي ومستخدمي السوشيال ميديا عبر موقع "فيسبوك"، الأخبار التي تم تداولها عن الشجار الذي نشب بين كهربا، وسيد عبد الحفيظ، وعلّق قائلًا: "مباراة المصري هامة ميهمناش يفوز أو يخسر إن شاء الله"، وعلّق حساب عبر موقع "فيسبوك" يحمل اسم إنجي محمد قائلًة: "إحنا بنحبك يا كهروب".

وكشف أحمد شوبير خلال برنامجه التلفزيوني، حقيقة ما تردد عن نشوب أزمة بين كهربا وسيد عبدالحفيظ في الأهلي خلال الساعات الأخيرة كما ردد البعض. وقال: هذا الأمر لم يحدث بين الطرفين، كهربا لم يفتعل أي مشكلة داخل النادي الأهلي في الوقت الحالي، وكل ما يقال عن نشوب أزمةعار تماما من الصحة.

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