ميركل تدعو لإبقاء مفاوضات السلام فى أوكرانيا مستمرة

اعتبرت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل الجمعة في موسكو أنه يجب إبقاء مفاوضات السلام حول شرق أوكرانيا مستمرة، وذلك رغم بطئها الناتج من التوتر الروسي الأوكراني.



وقالت: "أنصح بالاستمرار في محاولة الحفاظ على هذه الآلية بحيث لا تتعطل في نهاية المطاف" رغم "أن التقدم (المحرز) ليس بالسرعة التي نأملها".

​وفي وقت سابق، كشف الكرملين عن تفاصيل زيارة ميركل لموسكو، ولم يتم التخطيط للتوقيع على أي وثائق في الاجتماع، وستكون هذه آخر زيارة لميركل إلى موسكو بصفتها المستشارة الألمانية.

وفي سياق آخر، تعرضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لموقف محرج أثناء اجتماعها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، اليوم الجمعة، حيث قطع حديثهما اتصال هاتفي غير متوقع.

ووفقًا وكالة سوبتنيك الروسية فقد رن الهاتف المحمول للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في بداية المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

في وقت سابق، ذكرت الخدمة الصحفية في الكرملين أنه من المقرر خلال المحادثة مناقشة الحالة وآفاق تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وكذلك النظر في عدد من القضايا الدولية والإقليمية.

جدير بالذكر، أن ألمانيا ستنتخب، في 26 سبتمبر المقبل، مستشارًا جديدًا للبلاد؛ خلفًا لميركل، التي أعلنت، في نهاية 2018، أنها لن تترشح لولاية خامسة.