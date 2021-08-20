لمواجهة كورونا.. تطهير وتعقيم ديوان وهيئات وزارة الري

تواصل وزارة الموارد المائية والري اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك في مختلف الهيئات والمصالح والإدارات التابعة لها على مستوى الجمهورية، مع استمرار العمل الميداني فى المشروعات القومية الكبرى ومنها المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة وتحديث نظم الري، بالإضافة إلى تعقيم مبنى وديوان عام الوزارة.

إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا

قامت أجهزة الوزارة المعنية، اليوم الجمعة، بحملات مكثفة فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة للتعقيم ، وإتخاذ الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد، حيث تم تطهير وتعقيم مبنى الوزارة بالكامل ومحيطه وجراجات السيارات التابعة له والإدارات المختلفة.

كما تم تعقيم وتطهير كافة المكاتب الادارية وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد الكهربائية ودورات المياه والجراجات الخاصة بالسيارات لجميع القطاعات والديوان العام.

من جانبه قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم التشديد على إجراءات النظافة والتعقيم باستخدام المطهرات بمعرفة الدفاع المدني وشئون المقر ،مع الإلتزام بارتداء الكمامات لكافة العاملين والمترددين على الوزارة تطبيقا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا المستجد بمجلس الوزراء.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، استمرار اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المبانى التابعة للوزارة بمختلف المحافظات.

وأشار غانم إلى القيام بتعقيم وتطهير محيط المبانى والمنشآت التابعة للوزارة، بالإضافة إلى إتخاذ الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التى تتم حالياً ومنها تأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، على إلتزام جميع العاملين والمترددين على جميع هيئات وقطاعات الوزارة، بإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من الفيروس مع التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية، وذلك حرصا على صحة المواطنين ومنعا للتزاحم.