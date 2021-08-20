أرمينيا تسجّل 508 إصابات جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض والوقاية منها في أرمينيا، اليوم الجمعة، تسجيل 508 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 236 ألفا و742 إصابة، حسبما ذكرت وكالة أنباء “أرمين برس” الأرمينية.

وبحسب المركز، تم خلال الـ24 ساعة الماضية أيضا تسجيل 5 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 4 آلاف و732 حالة.

وتعافى خلال الـ24 ساعة الماضية 293 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 223 ألفا و736 شخصا.

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ليبلغ 209 ملايين و915 ألفا و414 إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4 ملايين و401 ألف و878 وفاة.

وذكرت الجامعة، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، أن الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس 625 ألفا و153 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 37 مليونا و291 ألفا و739 حالة، وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 572 ألفا و641 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 20 مليونا و494 ألفا و212 إصابة.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 433049، وإجمالي إصابات 32 مليونا و322 ألفا و258 إصابة، وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ250469 وإجمالي إصابات 3 ملايين و152 ألفا و205 إصابات.