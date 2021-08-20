الجمعة 20 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجمعية الطبية الأمريكية: الأطفال الأصغر سنًا ينقلون كورونا بدرجة أكبر

كورونا والأطفال
كورونا والأطفال

 رجّحت الجمعية الطبية الأمريكية أن الأطفال الأصغر سنا يمكنهم نقل فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" بدرجة أعلى من الأطفال في مراحل عمرية أكبر.


واستندت الجمعية في تلك النتيجة إلى دراسة أجرتها خلال الفترة من أول يونيو وحتى نهاية ديسمبر من العام الماضي، ونشرت نتائجها مؤخرا.


ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، عن الجمعية قولها إن الدراسة أجريت على أكثر من 6000 طفل كندي، وتبين أن من أعمارهم أقل من 3 سنوات كانوا أكثر قدرة على نقل الفيروس ممن هم في مراحل عمرية أكبر من الأطفال.

 

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.


إرشادات منظمة الصحة العالمية
وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»  في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

اطفال اعلى اعمار الاصغر الأمريكي الجمعية الطبية الأمريكية الجمعية الخميس الأم الأطفال الجمعية الطبية الامريكية العام الماضي إلى روس كورونا ذا هيل الأمريكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

وزير التعليم: العام الدراسى الجديد «نظامى» كما كان قبل كورونا

التفاصيل الكاملة حول موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

محافظ البحيرة: بناء طابق مخالف سبب انهيار عقار دمنهور

بسبب ماس كهربائى.. حريق هائل فى 3 منازل بالمنيب

إليك آخر مستجدات الطيران السعودى الدولى 2021| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

أمن القاهرة يفحص فيديو التعدى على مسن داخل عقار بعين شمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق وائل

كيف تجد طريقك الصحيح فى الحياة؟

د. محمد عفيفي

يوميات مصرى فى زمن «كورونا»

ماجد حبته

دعوة ودعاية

سمر عادل

أفغانستان بين الصين وأمريكا

يسرى عبيد

بعد انهيار الجيش الأفغانى.. روسيا وأمريكا.. الحفاظ على الحلفاء للنهاية

مدحت بشاى

الدراما.. وزمن النجم الأوحد

عبد الرحيم طايع

عادوا يفضِّلون الذُّكُور

خالد عكاشة

طالبان الطبعة الجديدة.. من يصدق وإلى أين ستذهب؟

صور

حفل يس التهامى

حفل أحمد جمال في مهرجان القلعة

حفل فرقة «كايرو كافيه» في مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش السورى يعلن تفاصيل إحباط هجوم إسرائيلى على دمشق وحمص

قصف محيط مدينتين.. لحظة إطلاق الصواريخ من إسرائيل ضد سوريا (فيديو)

انفجارات عنيفة فى محيط دمشق جراء قصف إسرائيلى