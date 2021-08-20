الجمعية الطبية الأمريكية: الأطفال الأصغر سنًا ينقلون كورونا بدرجة أكبر

رجّحت الجمعية الطبية الأمريكية أن الأطفال الأصغر سنا يمكنهم نقل فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" بدرجة أعلى من الأطفال في مراحل عمرية أكبر.



واستندت الجمعية في تلك النتيجة إلى دراسة أجرتها خلال الفترة من أول يونيو وحتى نهاية ديسمبر من العام الماضي، ونشرت نتائجها مؤخرا.



ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، عن الجمعية قولها إن الدراسة أجريت على أكثر من 6000 طفل كندي، وتبين أن من أعمارهم أقل من 3 سنوات كانوا أكثر قدرة على نقل الفيروس ممن هم في مراحل عمرية أكبر من الأطفال.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.