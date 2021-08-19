سقوط عصابة سرقة المساكن بالبدرشين

تمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص تخصص في سرقة المساكن بالبدرشين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.



وبإجراء التحريات تحت إشراف العقيد محمد مختار مفتش مباحث قطاع الجنوب تبين أن 4 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة المساكن، متخذين من دائرة مركز شرطة البدرشين مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، كما تبين أنهم وراء تلك الوقائع.



عقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين ومعاونه الرائد محمد جمال معاون مباحث القسم من ضبط المتهمين في أكمنة أعدت لهم في الأماكن التي يترددون عليها.

بمناقشة المتهمين أمام اللواء عاصم ابو الخير النائب الأول لمدير المباحث أقروا خلال التحقيقات بما توصلت إليه التحريات، وارتكابهم 3 وقائع بأسلوب التسلق، وأرشدوا عن أماكن تصريفهم للمسروقات لدى عملائهم سيئي النية.

وأمكن إعادة المسروقات وتعرف المجني عليهم عليها، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ومن جانبه تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بسرقة الدراجات النارية بأسلوب "المفتاح المصطنع" فى الأزبكية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة، حيث تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية، من ضبط أحد الأشخاص حال استقلاله دراجة نارية "مجهولة المصدر".

وبمناقشته عن مصدر الدراجة النارية المضبوطة بحوزته، اعترف بسرقتها حال توقفها بإحدى الشوارع بدائرة القسم بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وباستدعاء المجني عليه تعرف على الدراجة النارية المضبوطة واتهمه بالسرقة.

وبتطوير مناقشة المتهم أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المفتاح المصطنع"، كما اعترف بارتكاب 15 حادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الدراجات النارية المُستولى عليها بمكان إخفائها لدى عميليه "سيئي النية" (شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة)، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.