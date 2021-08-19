السبت.. توفير لقاح كورونا لـ«محامى شمال البحيرة» وأسرهم

تبدأ نقابة المحامين بشمال البحيرة، السبت المقبل، في تطعيم أعضائها وأسرهم بلقاح فيروس كورونا، وذلك بمقر النقابة الفرعية بدمنهور.

وأصدرت النقابة الفرعية تنويها لأعضائها بشأن التطعيم، جاء فيه: السادة الزملاء والزميلات أعضاء الجمعية العمومية بنقابة محامين شمال البحيرة نحيطك علما بتعديل موعد الفريق الطبى للقاح فيروس كورونا بدار النقابة بدمنهور من يوم السبت ٨/٢١ الى يوم الجمعة ٨/٢٠ الساعة ٣ عصرا نظرا لظروف خاصة بالفرق الطبية للقاح فيروس كورونا للمحامين وأسرهم.

وناشدت النقابة الفرعية، خلال الإعلان المحامين الراغبين في تلقي اللقاح بضرورة التواجد بدار النقابة بدمنهور، وإحضار صورة بطاقة الرقم القومي.

فيما أصدر رجائي عطية نقيب المحامين- رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتكليف مكتبه الفني وبالتعاون مع معهد المحاماة بتقديم دورة علمية بخصوص اللغة والصياغة وفنون الأداء في المرافعات.

وأوكل النقيب العام لمكتبه الفني وبالتعاون مع معهد المحاماة تقديم دورة علمية بخصوص اللغة والصياغة وفنون الأداء في المرافعات، على أن تقدم الدورة لمدة ثلاثة أيام يتناول المحاضر أحد محاور ثلاثة عن كل يوم، ويبدأ انعقاد الدورة بالتاسع عشر من شهر سبتمبر للعام الجاري ٢٠٢١.

وتقبل النقابة العامة تسجيل المحامين للاشتراك في الدورة على النحو الذي سيبينه المكتب الفني، وتفتح النقابة العامة باب التسجيل لكل المحامين بمصر والدول العربية الشقيقة، ومن المقرر إصدار بيان توضيحي لكل التفاصيل الفنية الخاصة بالدورة من حيث محاورها وطرق التسجيل وشروطه وشهادات الحضور للمحامين على وجه السرعة على أن يفتح باب التسجيل يوم ٢٩-٨-٢٠٢١.

وكان عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام، لنقابات شمال وجنوب القليوبية، وشمال وجنوب الجيزة بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، تحت رعاية رجائي عطية، نقيب المحامين- رئيس اتحاد المحامين العرب- وإشراف حسين الجمال الأمين العام، وإسماعيل ‏طه مقرري معهد المحاماة.