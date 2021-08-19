«التضامن»: التعاون مع 108 جمعيات أهلية للحد من الزيادة السكنية

قالت الدكتورة ديزيريه لبيب مدير مشروع «2 كفاية» بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه جار التعاون مع 108 جمعيات أهلية فى 10 محافظات، وهي المحافظات الأكثر فقرا والأكثر إنجابا والأعلى خصوبة وكثافة فى عدد السكان وهى: البحيرة - الجيزة - الفيوم - بني سويف- المنيا - أسيوط - سوهاج- قنا - الأقصر - أسوان.

وأضافت «لبيب» في تصريحات صحفية، أن البرنامج يستهدف حوالي مليون سيدة من السيدات المستفيدات من الدعم النقدى «تكافل».

من جهتها، أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن التجارب والممارسات الناجحة فى مجال تنظيم الأسرة أثبتت العلاقة الوثيقة بين التمكين الاقتصادى للسيدات ودعم قدراتهن على العمل والإنتاج والاستقلالية المالية.

اما عن الاشتراك فى البرنامج، أكدت وزارة التضامن أن هناك عدة إجراءات وهى:-

1- قيام المثقفة المجتمعية التابعة للبرنامج بزيارة السيدات المستفيدات من برنامج تكافل بالمحافظات العشر المستهدفة.

2. تقوم المثقفة المجتمعية بتحديث بيانات السيدة وبعض بيانات الأسرة التى لها علاقة بالبرنامج.

3. توعية السيدة بمفهوم الأسرة الصغيرة والمُباعدة بين الولادات برسائل تتناسب مع ظروف كل سيدة.

4. في حال رغبة السيدة فى تنظيم الأسرة، تقوم المثقفة المجتمعية بإعطائها كارت تحويل إلى عيادة تنظيم الأسرة التى تختارها المستفيدة سواء الوحدة الصحية أو عيادة الجمعية الأهلية الشريكة.

5. تحصل السيدة المستفيدة على وسيلة تنظيم الأسرة بالمجان.