الخميس 19 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كيف يساعد الدعم النفسي من اللاعبين والجماهير على شفاء مؤمن زكريا سريعًا؟

مومن زكريا وصلاح
مومن زكريا وصلاح

حالة من التعاطف مع اللاعب مؤمن زكريا، شاهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صورة من داخل المستشفي تدل على تدهور حالته الصحية.

 

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مؤمن زكريا، الأمر الذي جعله يتربع على عرش مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمنى الجماهير عودته بصحة جيدة.

 

كيف يساعد الدعم النفسي في شفاء مؤمن زكريا؟

مؤمن زكريا

يحتاج لاعب النادي الأهلي إلى الدعم النفسي، من اجل تسريع عملية الشفاء، وهذا ما أكدته الدكتورة صافيناز عبد السلام، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية.

 

أشارت "عبد السلام" لـ الدستور، أن العلاج النفسي من الامور الهامة والتي تساعد في تسريع عملية الشفاء، حيث يسير التأهيل النفسي جنبًا إلى جنب للعلاج الدوائي.

 

«الزوجة والأسرة.. علاج فعال لمؤمن زكريا»

مؤمن زكريا

تعتبر زوجة اللاعب مؤمن زكريا، الداعم الأكبر له منذ بداية أزمته الصحية، فهي أكبر مثال على "الزوجة الأصيلة" حيث احتفى بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

 

دائمًا ما تتصدر مشاهد مؤمن زكريا، كما أنها حائط الصد للإشاعات، فمؤخرًا أوضحت حقيقة الصور التي تم تداولة، حيث شعر مؤمن  بدوار قبل 10 أيام ونقل للمستشفى وخضع لبعض الفحوصات ثم غادر إلى منزله منذ قرابة الأسبوع.

 

فقد طالبت زوجة مؤمن زكريا، بضرورة التحري من الأخيار المتداولة، مشيرة إلى أن مثل هذه الشائعات تتسبب في الكثير من الحزن والكآبة.

 

مؤمن زكريا.. «جمهوره ده حماه»

مومن زكريا وصلاح 

يعتبر الجمهور رقم واحد في أي فريق، وهذا ما يحدث مع اللاعب مؤمن زكريا، فقد أجبر جماهير كل الأندية بالدوري باحترامه، فكان مثال للإلتزم والتألق والنجومية أيضًا.

 

يقف دائمًا جمهور النادي الأهلي يشكل خاص، وجماهير الكرة المصرية بشكل عام وراء النجم مؤمن زكريا، حيث يعتبر أحد الأمور التي تساهم في تحسين الحالة النفسية لمؤمن، وبالتالي تساعد في تسريع عملية الشفاء للنجم الخلوق.

 

 

استشاري الطب النفسي الطب النفسي اللاعب مؤمن زكريا زوجة مؤمن زكريا مؤمن زكريا

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وائل لطفي

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