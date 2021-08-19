الخميس 19 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أسما عصام تنتهي من تصوير دورها فى «الحرير المخملي»

اسما ومها
اسما ومها

انتهت الفنانة أسما عصام، من تصوير دورها فى مسلسل "الحرير المخملي"، وتجمعها المشاهد بالنجمة مها أبو عوف.

وأكدت أسما أنها تجسد دور فتاة تعمل فى دار أيتام للأطفال وتدخل فى مشادات وصراع مع الفنانة مها أبو عوف بسبب غيرة الأخيرة من أسما لأنها كانت صديقة زوج مها فى الجامعة. 

وأضافت أنها سعيدة بالتعاون معها بشكل كبير وتتمنى أن ينال دورها إعجاب الجمهور.

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اسما ومها 

وينتمى مسلسل "الحرير المخملي" لنوعية الأعمال ذات الـ60 حلقة، ويتناول قضية العلاقات الأسرية بدءًا من الجد، الذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، ويظهر فيه بشخصية كبير البلد فى عقد التسعينيات، ويمتلك العديد من الأراضى الزراعية وغيرها وصولًا إلى الأبناء فى العصر الحديث، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حتى بداية الألفية الثالثة.

يذكر أن "الحرير المخملي" بطولة داليا مصطفى، مصطفى فهمي، أحمد وفيق، مها أبوعوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامي مغاوري، طارق صبرى، والعمل مأخوذ عن رواية الحرير المخملي لأميمة عزالدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، وإخراج أحمد حسن.

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اسما ومها 

ويواصل صناع المسلسل تصوير مشاهد العمل بكثافة داخل الديكورات الرئيسية للمسلسل، بعد أن انتهى المخرج أحمد حسن من تصوير كافة المشاهد الخاصة بديكور مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث من المقرر الانتهاء من تصويره بالكامل بعد 10 أيام ليدخل مرحلة المونتاج والمكساج استعدادًا لعرضه على شاشة قناة النهار وإحدى القنوات الفضائية. 

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وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حتى بداية الألفية الثالثة، وسط العديد من المشاهد المعتمدة على الديكورات والملابس الملاءمة لهذه الفترة .

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اسما ومها 

وكان مسلسل الحرير المخملي قد انطلق تصوير أول مشاهده في شهر فبراير الماضي، وتوقف تصويره خلال شهر رمضان الماضي بسبب انشغال صناع العمل وأبطاله بتصوير الأعمال الرمضانية.

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اسما ومها 
اخريربدأت الفنانة الشابة كيرا الصباح تصوير مشاهدها في مسلسل الحرير المخملى بطولة الفنان مصطفى فهمى الحرير المخملي مخرج الحرير المخملي مسلسل الحرير المخملي موعد عرض مسلسل الحرير المخملي

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