«الحماية المجتمعية» توجه قافلة طبية لعلاج نزيلات سجن النساء بالقناطر

قام قطاع الحماية المجتمعية بتوجيه قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى سجن النساء بالقناطر، لتقديم الرعاية الطبية للنزيلات، حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد منهن، وصرف الأدوية اللازمة لهن. جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والارتقاء بكافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية.

وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى توجيه القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.. حرصاً من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

جهود قطاع الحماية المجتمعية وجهوده في مجال حقوق الإنسان

شهد قطاع الحماية المجتمعية عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وانتاجية من مزارع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

لم تقف عمليات التطوير التى شهدها قطاع الحماية المجتمعية عند هذا الحد، حيث امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية إذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.

في هذا الصدد، حرص قطاع الحماية المجتمعية على زيادة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية، وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.