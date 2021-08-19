ضبط أقماح محلية بمليون جنيه قبل بيعها فى السوق السوداء

أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن شن حملات تموينية، أسفرت عن ضبط (1288) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة .. أبرزها ضبط (3٫5 طن "لحوم مجمدة") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الإسكندرية .

وتمكنت الجهود من ضبط (3٫2 طن "لحوم مجمدة") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة..بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة، وضبط (2٫5 طن دواجن مذبوحة) غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مجزر لذبح الدواجن ) بمحافظة الجيزة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (2٫7 طن لانشون) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية ويشكل خطراً على الصحة العامة..تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة..بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية، وضبط (630٫9 طن "دقيق بلدى ") تم تعبئتها ، بها نقص فى الأوزان بمقدار 222 جرام فى الشيكارة الواحدة زنة 50 كيلو جرام ، 70 طن أقماح مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية لاحتوائها على حشرات "مصابه حشرياً" وتشكل خطراً على الصحة العامة ، 20 طن أقماح محلية تم تجميعها وعدم إثباتها فى الدفاتر للاتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مطحن "قطاع خاص") بمحافظة بنى سويف.

وتمكنت الجهود من ضبط ( 217 طن أقماح محلية) تم تجميعها وبيعها فى السوق السوداء"..قدرت بـ 969122 جنيها، وحيازته 10 طن أقماح مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية لاحتوائها على حشرات "مصابه حشرياً" وتشكل خطراً على الصحة العامة..بحوزة (المدير المسئول عن مطحن "قطاع أعمل خاص") بمحافظة بنى سويف، وضبط (مالك مخبز بلدى)..بمحافظة المنوفية، لقيامه بالتصرف فى (4٫35 طن دقيق بلدى) وبيعها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ونجحت الجهود في ضبط (مالك محل بدال تموينى لصرف المقررات التموينية).. بمحافظة البحيرة لقيامه بتجميع السلع التموينية وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، قدرت بقيمة مالية 54.918 جنيها.

وأثمرت الجهود عن ضبط (88000 عبوة مواد غذائية) غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة..تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية، وضبط (619 قرص"أدوية مخدرة) بدون بيانات "مجهولة المصدر" ومهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور صرفها بدون تذكرة طبية، 17000 قرص أدوية خاصة بعلاج "الأعصاب - الصرع " خاصة بالمستشفيات الحكومية والتأمين الصحى ومحظور تداولها بالأسواق ،1700 قطعة مستلزمات طبية "كمامة - جوانتى " بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات الصحية وذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن تابع لصيدلية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (97050 عبوة سجائر مختلفة الأنواع) مغشوشة ومقلدة ومهربة جمركياً بدون مستندات "مجهولة المصدر" ، 51159 قطعة غلاف عبوات سجائر ـ 909 بندرول "الدمغة الدالة على سداد الرسوم الضريبية المستحقة" مقلد ومغشوش - شريط لاصق - سولفان "مستلزمات إنتاج" .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة وتقليد الأدخنة "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.