«التضامن» تنقذ 5 أطفال وكبار بلا مأوى في 4 محافظات

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن فريق أطفال وكبار بلا مأوى قام بإنقاذ 5 حالات في محافظات القاهرة وبني سويف والغربية.

وأضافت الوزراة، أن فريق أطفال وكبار بلا مأوى تحرك لإنقاذ المواطن "خ.م 32 عاما" المتواجد في محطة قطارات طنطا بمحافظة الغربية، وتبين من خلال دراسة حالته الأولية أنه يعاني من ألم بالقدم نتيجة حادث سيارة منذ عامين، وقام الفريق باصطحابه إلى مستشفى المنشاوي العام للكشف على جرح بقدمه اليسرى، وتم عمل التحاليل الطبية وأشعة على الصدر للتأكد من عدم وجود فيروس كورونا، وتم التوجه لقسم شرطة طنطا لعمل محضر بإيداعه بإحدى دور رعاية الكبار بلامأوى.

وبالتزامن، أنقذ الفريق بمحافظة بني سويف المواطن ( ر.إ 71 عاماً) المتواجد بلا مأوى بمركز الواسطى بعد طرده من المنزل لوجود خلافات أسرية، وقام الفريق بتوقيع الكشف الطبي الظاهري عليه وتبين أنه يعاني من شلل نصفي في الجانب الايمن في اليد والقدم ويعاني من الضغط والسكر، وبالتنسيق مع مديرة مديرية التضامن الاجتماعي إحسان أبواليزيد تم إيداعه بدار فاقدي الرعاية.

وقام فريق أطفال وكبار بلا مأوى بالقاهرة بإنقاذ المواطن "ص.ف 60 عاماً"، وتبين من دراسة حالته أنه يعاني من بتر قدم سكري ويحتاج رعاية صحية واجتماعية، وعلى الفور تحرك الفريق وتم اتخاذ الفحوصات الطبية وبالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي، وتم إيداعه بدار لرعاية الكبار بمحافظة القاهرة.

وقام الفريق أيضا بإنقاذ السيدة (ه.م 43 عاما) بلا مأوى بحي المرج، حيث تم إيداعها بدار لرعاية الكبار بالجيزة.

كما أنقذ فريق أطفال وكبار بلا مأوى بالقليوبية السيدة (ل.إ 59 عاماً) وهي مطلقة تعانى من تدهور في حالتها الصحية نتيجة إصابتها بمرض السكر والضغط وأعراض الزهايمر، حيث اصطحب الفريق الحالة لمستشفي ناصر العام لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتم إيداعها بدار لرعاية الكبار بلا مأوى.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى للحد من ظاهرة أطفال الشوارع بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر» في 13 محافظة هي الأكثر كثافة لهذه الظاهرة، وهي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، السويس، بني سويف، المنيا، وأسيوط، بورسعيد، الغربية، الفيوم.