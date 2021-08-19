تعاون بين هيئة الطاقة الذرية والمركزى لمتبقيات المبيدات فى مجال الإشعاع والغذاء

استقبلت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بوزارة الزراعة، كل من الدكتور علي حماد، نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية السابق، والدكتورة ريهام عبد القادر باحثة بالهيئة وذلك بمقر المعمل لمناقشة تعزيز أوجه التعاون بين الجهتين.

وقد شارك في حضور الاجتماع من المعمل الدكتور عماد رمضان مدير الجودة، والدكتور ثناء - رئيس قسم متبقيات المبيدات، والدكتور أحمد ممدوح- رئيس قسم السموم الفطرية ومضافات الأغذية، والدكتورة لمياء رياض- رئيس قسم العقاقير البيطرية، والدكتور طاهر قدح- رئيس قسم التسويق، والدكتورة نرمين جاد- نائب رئيس قسم العقاقير البيطرية، والدكتور محمود السيسي- مدير التدريب.

وتمت مناقشة التعاون القائم والبناء بين الطرفين خلال الفترة السابقة من خلال تقديم قيام الهيئة بترشيح أكثر من 8 باحثين للسفر بدول مختلفة لحضور تدريبات دولية وعمل أبحاث مشتركة بين الباحثين بالجهتين.

كما تمت المناقشة في مشروعات قومية، وتعزيز أوجه التعاون بين الطرفين من خلال التدريب وورش العمل وإجراء الدراسات والمشروعات البحثيةأ حيث أشار إلى أهمية استخدام الإشعاع خلال السنوات الأخيرة في التخلص من الحشرات أو الفطريات أو السموم الفطرية

وأشار إلى أن أكثر من 80 دولة على مستوى العالم تصرح قوانينها باستخدام الإشعاع على الغذاء على رأسهم أمريكا، روسيا، الصين، الهند، مصر، كما أن المنظمات الدولية المنوطة بصحة الإنسان مثل منظمة الصحة العالمية، الكودكس، منظمة الأغذية والزراعة، وغيرها من الجهات وافقت على استخدام الإشعاع على الغذاء وأن الدراسات الحالية والمستقبلية تعمل على إيجاد نتائج جديدة تضيف لهذا النشاط الهام.

وأكدت الدكتورة هند عبداللاه- مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات إلى أنه خلال المرحلة المقبلة سوف يتم التعاون مع الهيئة أكثر في مجال استخدام الإشعاع لتكسير متبقيات المبيدات أيضاً ودراسة الآثار المترتبة على ذلك بالإضافة إلى التعاون في استخدام الإشعاع للتخلص من الملوثات الأخرى.