الخميس 19 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

رئيس الحكومة الليبية يطالب اللجنة العسكرية المشتركة بضرورة التنسيق المسبق فى القرارات

اجتماع الدبيبة باللجنة
اجتماع الدبيبة باللجنة العسكرية الليبية

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الأربعاء، أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة لطرفي الصراع المعروفة باسم «5+5»، بضرورة التنسيق المسبق في الإجراءات المتخذة والقرارات ومراجعتها لتكون متجانسة مع خطة الحكومة.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أوضح الدبيبة خلال اجتماع بديوان مجلس الوزراء  مع عدد من أعضاء اللجنة العسكرية، دعم وزارة الدفاع لجهود اللجنة ومتابعة أعمالها بشكل دوري، مثمنًا إنجاز فتح الطريق الساحلي، مشيرًا إلى أهمية تأمينه بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وكانت اللجنة العسكرية أعلنت في بيانها الختامي لاجتماعها السبت الماضي في مدينة سرت وسط ليبيا،  بدء عمل فريق المراقبين المحليين لوقف إطلاق النار، اعتبارًا من 15 أغسطس 2021 حسب ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية الموقعة في جنيف يوم 23 أكتوبر 2021.

وطالبت اللجنة أعضاء ملتقى الحوار السياسي بتحمل مسؤوليتهم وسرعة اعتماد القاعدة الدستورية، كما دعت إلى سرعة تعيين وزيرا للدفاع.

كما طالبت لسلطات السياسية في البلاد بتجميد كافة الاتفاقيات العسكرية ومذكرات التفاهم لأي دولة كانت، وذلك لوقف ضخ مزيد من المرتزقة والقوات الأجنبية إلى ليبيا، وذلك في إطار اتفاقها حول تدابير وخطة مستعجلة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا في أسرع وقت ممكن، في خطوة تعتبر هامة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ولتحقيق الاستقرار في البلاد وتوحيد المؤسسات العسكرية.

كما أضافت أنه تم الاتفاق كذلك على تبادل المحتجزين الذين تم اعتقالهم خلال العمليات العسكرية، خلال الأيام القادمة، بعد أن تم إعداد قوائم بذلك، إلى جانب وضع الترتيبات للبدء في استكمال المرحلة الثانية من إزالة الألغام من جانبي الطريق الساحلي (سرت - مصراتة) وتشديد الإجراءات الأمنية على مستعملي هذا الطريق.

بيان اللجنة العسكرية الليبية
بيان اللجنة العسكرية الليبية
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